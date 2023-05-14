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    • 14.05.2023 16:29
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    • 14.05.2023 16:45
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    Yönetmen Onur Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince linç yedi! "Senaryo anlaşması iptal..."

    Özgürlük ve demokrasi naraları atan 7'li koalisyonun, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini ima eden isimlere uyguladığı baskı ve lincin son kurbanı Yönetmen Onur Ünlü oldu. "Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz." şeklinde bir paylaşım yaparak, "Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu vs gibi gerici tiplerle düşünsel devrim gerçekleşemez" diyen Ünlü, "Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koy ver" dedi. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceği için Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon destekçileri tarafından linç edilen Ünlü yaptığı yeni paylaşımda ürkütücü bir lince maruz kaldığını ima ederek söyledikleri yüzünde senaryo anlaşmasının iptal edilebileceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    Sen misin Bay Bay Kemal’e oy vermeyen

    Türkiye 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Sonuçların belli olmasına artık saatler kalırken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonun sosyal medyadaki linç çetesi yine bir ismi hedef tahtasına oturttu.

    ONUR ÜNLÜ KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU VE AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ
    Geçtiğimiz gün bir paylaşımda bulunan Ünlü hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'i eleştirerek "Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koy ver" dedi.

    Ünlü paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Mevcut kadroların 21 sene yönetebildiği bir ülkeden, ciddi bir düşünsel devrim gerçekleşmeden hayır gelmez. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu vs gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir. Tek çıkar yol sistemi kilitlemektir. Tek çıkar yol parlamenter kaostur. Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koy ver"

    ONUR ÜNLÜ LİNÇ YEDİ
    Onur Ünlü yaptığı paylaşımın ardından daha önce masadan kalktığı için yemediği laf kalmayan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyip aday olduğu için linç edilen Muharrem İnce gibi hedef tahtasına kondu.

    BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI: ÜRKÜTÜCÜ
    Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamadığı ve oy kullanmama çağrısı yaptığı için sosyal medyada adeta dövülen Onur Ünlü yeni bir paylaşım daha yaparak ürtkütücü bir lince maruz kaldığını belirtti. ünlü senaryo anlaşmasının iptal edilebileceğini de belirtti.

        Ünlü yaptığı o paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

        "SİZ DE HİÇ ŞAKADAN ANLAMIYORMUŞSUNUZ diye başlayan bi metin yayınlasam, kellemi kopardığınız yere geri dikebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Belli ki olası Millet İttifakı iktidarında da kelle koltukta gezicez. E fark etmez, alıştık artık. Fakat, eleştirilerini müthiş medenî şekilde belirten bir ton şahane insan bir tarafa; bir görüşün kendi içinden gelen birisinin ironi yüklü fikirlerine bu kadar sert ve kaba tepki vermesi, en hafifinden ürkütücü. Üstelik bu sertliğin sebebi çelikten bir irade filan da değil, bariz bir oportunist telaş. Gerçi onu da anlıyorum; herkes bıktı. Ters bir şey olmadan, kaza bela yaşanmadan şu süreç bitsin istiyo. Ama yeni kazalar oluyo bu sefer de. Bir insanın kalbinin binlerce kişi tarafından kırılmasının kime ne fayda sağladığını süreçte görücez.

        "SENARYO ANLAŞMAM İPTAL EDİLECEK..."
        Ama Millet İttifakı seçmeninin alternatif görüşlerle imtihanını, belli ki kolay kolay göremiycez. Neyse işte sandık orda. İsteyen gitsin oyunu atsın. İsteyen de kuyuya bağırır gibi bağırsın içine: Midas'ın kulakları eşek kulakları! Midas'ın kulakları eşek kulakları! Eşek kulakları Midas'ın!NOT: Bu arada sizinle bir müjdeyi de paylaşayım. Bu sabah telefonuma gelen mesajlardan bir tanesi, dün attığım story'den dolayı, yapmak üzere olduğum iyi bir senaryo anlaşmasının iptal olacağıyla ilgili ciddi bir imaydı. Yani 15 Mayıs sonrası pırıl pırıl Türkiyesinin ilk siyasi sebepli iş anlaşması feshi benim başıma gelecek gibi. Peki şaşırdık mı? Elbette hayır. Çünkü burası Ortadoğu güzel kardeşim. Siz seçim olacak diye yine umutlanın, sevinin. Ama Ortadoğu burası."

        YAPTIKLARI "DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ" GOYGOYU YİNE PATLADI
        Yaşanan bu durum, demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ifadeleri ağızlarından düşürmeyen 7'linin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Öyle ki 7'li koalisyonun yandaşları kendinden olmayana her türlü zulmü reva görüp linç edebiliyor.

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        Haberler Güncel Yönetmen Onur Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince linç yedi! "Senaryo anlaşması iptal..."
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