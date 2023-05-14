Yönetmen Onur Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince linç yedi! "Senaryo anlaşması iptal..."

Ünlü yaptığı o paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"SİZ DE HİÇ ŞAKADAN ANLAMIYORMUŞSUNUZ diye başlayan bi metin yayınlasam, kellemi kopardığınız yere geri dikebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Belli ki olası Millet İttifakı iktidarında da kelle koltukta gezicez. E fark etmez, alıştık artık. Fakat, eleştirilerini müthiş medenî şekilde belirten bir ton şahane insan bir tarafa; bir görüşün kendi içinden gelen birisinin ironi yüklü fikirlerine bu kadar sert ve kaba tepki vermesi, en hafifinden ürkütücü. Üstelik bu sertliğin sebebi çelikten bir irade filan da değil, bariz bir oportunist telaş. Gerçi onu da anlıyorum; herkes bıktı. Ters bir şey olmadan, kaza bela yaşanmadan şu süreç bitsin istiyo. Ama yeni kazalar oluyo bu sefer de. Bir insanın kalbinin binlerce kişi tarafından kırılmasının kime ne fayda sağladığını süreçte görücez.

"SENARYO ANLAŞMAM İPTAL EDİLECEK..."

Ama Millet İttifakı seçmeninin alternatif görüşlerle imtihanını, belli ki kolay kolay göremiycez. Neyse işte sandık orda. İsteyen gitsin oyunu atsın. İsteyen de kuyuya bağırır gibi bağırsın içine: Midas'ın kulakları eşek kulakları! Midas'ın kulakları eşek kulakları! Eşek kulakları Midas'ın!NOT: Bu arada sizinle bir müjdeyi de paylaşayım. Bu sabah telefonuma gelen mesajlardan bir tanesi, dün attığım story'den dolayı, yapmak üzere olduğum iyi bir senaryo anlaşmasının iptal olacağıyla ilgili ciddi bir imaydı. Yani 15 Mayıs sonrası pırıl pırıl Türkiyesinin ilk siyasi sebepli iş anlaşması feshi benim başıma gelecek gibi. Peki şaşırdık mı? Elbette hayır. Çünkü burası Ortadoğu güzel kardeşim. Siz seçim olacak diye yine umutlanın, sevinin. Ama Ortadoğu burası."

YAPTIKLARI "DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ" GOYGOYU YİNE PATLADI

Yaşanan bu durum, demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ifadeleri ağızlarından düşürmeyen 7'linin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Öyle ki 7'li koalisyonun yandaşları kendinden olmayana her türlü zulmü reva görüp linç edebiliyor.