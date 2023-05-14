Yönetmen Onur Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince linç yedi! "Senaryo anlaşması iptal..."

Türkiye 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Sonuçların belli olmasına artık saatler kalırken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonun sosyal medyadaki linç çetesi yine bir ismi hedef tahtasına oturttu.
ONUR ÜNLÜ KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU VE AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ
Geçtiğimiz gün bir paylaşımda bulunan Ünlü hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'i eleştirerek "Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koy ver" dedi.
Ünlü paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Mevcut kadroların 21 sene yönetebildiği bir ülkeden, ciddi bir düşünsel devrim gerçekleşmeden hayır gelmez. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu vs gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir. Tek çıkar yol sistemi kilitlemektir. Tek çıkar yol parlamenter kaostur. Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koy ver"
ONUR ÜNLÜ LİNÇ YEDİ
Onur Ünlü yaptığı paylaşımın ardından daha önce masadan kalktığı için yemediği laf kalmayan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyip aday olduğu için linç edilen Muharrem İnce gibi hedef tahtasına kondu.
BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI: ÜRKÜTÜCÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamadığı ve oy kullanmama çağrısı yaptığı için sosyal medyada adeta dövülen Onur Ünlü yeni bir paylaşım daha yaparak ürtkütücü bir lince maruz kaldığını belirtti. ünlü senaryo anlaşmasının iptal edilebileceğini de belirtti.