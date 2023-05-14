Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK'dan sandık başında sahtekarlık! HÜDA PAR'lı görevliler tutanak tuttu

Millet iradesini kullanırken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP sandık başında usulsüzlüğe kalkıştı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Turgut Özal İlkokulunda birden fazla sandıkta oy kullanma girişiminde bulunulduğu öğrenildi. HDP'lilerin giriştiği seçim hilesi, HÜDAPAR sandık müşahitleri tarafından fark edildi.
Sandık müşahitlerinin fark ettiği sahtekarlıkla ilgili tutanak tutuldu.
Sandık başkanı ve sandık müşahitinin imzasıyla hazırlanan tutanaklar HDP'nin sandık cambazlığını ortaya koydu.