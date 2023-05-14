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    • 14.05.2023 16:49
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK'dan sandık başında sahtekarlık! HÜDA PAR'lı görevliler tutanak tuttu

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDPKK, sandık başında hileye başvurdu. Farklı farklı illerde sandık görevlisi olan HDPKK'lılar, çift oy kullanmaya kalktı. Çoklu oy hilesini HÜDA PAR'lı görevliler fark edip tutanak tuttu.

    takvim.com.tr
    HDPKK’dan sandık başında sahtekarlık!

    Millet iradesini kullanırken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP sandık başında usulsüzlüğe kalkıştı.

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Turgut Özal İlkokulunda birden fazla sandıkta oy kullanma girişiminde bulunulduğu öğrenildi. HDP'lilerin giriştiği seçim hilesi, HÜDAPAR sandık müşahitleri tarafından fark edildi.

    Sandık müşahitlerinin fark ettiği sahtekarlıkla ilgili tutanak tutuldu.

    Sandık başkanı ve sandık müşahitinin imzasıyla hazırlanan tutanaklar HDP'nin sandık cambazlığını ortaya koydu.

        HDP'li sandık görevlileri farklı sandıklarda oy kullanmak istediğini fark eden HÜDA PAR müşahitleri olaya müdahale etti ve HDP'lilere tutanak tutturdu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEKÇİSİ HDPKK'LILAR SAHTEKARLIĞA SOYUNDU
        Bir diğer usulsüzlük ise Ankara Mamak'ta yaşandı.

        HDP'li sandık görevlisi, görevli olduğu sandıkta değil bir başka sandıkta oy kullandı. Durumu yine HÜDA PAR'lı görevliler fark etti. Durumla ilgili tutanak tutulurken söz konusu HDP'li sandık görevlisinin yeniden oy kullanmaması için İlçe Seçim Kurulu aranıp bilgi verildi.

        60 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN SANDIĞA GİTTİ
        Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

        5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

        Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

            Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

            Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

            Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

            Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

            OY VERME YERLERİ
            Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde olacak.

            Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak.

            Sandık kurulu başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce ilk iş sandık başında bulunanlar önünde ant içecek ve sandığın boş olduğunu kontrol edecek.

            Sandık alanında düzeni, sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek.

            Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak.

            Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

            Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler, oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.
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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK'dan sandık başında sahtekarlık! HÜDA PAR'lı görevliler tutanak tuttu
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