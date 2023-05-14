28 Şubat kafası hortladı! Kılıçdaroğlu destekçisi bir avukat Başkan Erdoğan'a küfür etti başörtülü seçmeni görüntüleyip hakaret etti

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti.
Öte yandan seçim sürecine gölge düşüren provokasyonlar da peşi sıra sahnelendi.
MUHAFAZAKAR GENÇ GİYİMİ NEDENİYLE HEDEF ALINDI
Geride bıraktığımız gün İstanbul'da bir genç sırf muhafazakar olduğu için giyimi nedeniyle hedef alındı.
Saldırgan, "Seni istemiyorum, Türkiye'den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaretler yağdırdı.
Bugün de CHP ve 7'li koalisyon destekçileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçmenini hedef alan hakaret ve galiz küfürler etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜR ETTİ, BAŞÖRTÜLÜ SEÇMENE HAKARET ETTİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ahmet Ayhan Salman isimli avukat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a küfür etti.
Ağzı bozuk milli irade düşmanı Salman'ın kız arkadaşı da başörtülü seçmenleri görüntüledi.