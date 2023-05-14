28 Şubat kafası hortladı! Kılıçdaroğlu destekçisi bir avukat Başkan Erdoğan'a küfür etti başörtülü seçmeni görüntüleyip hakaret etti

MUHAFAZAKAR GENÇ GİYİMİ NEDENİYLE HEDEF ALINDI

Geride bıraktığımız gün İstanbul'da bir genç sırf muhafazakar olduğu için giyimi nedeniyle hedef alındı.



Saldırgan, "Seni istemiyorum, Türkiye'den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaretler yağdırdı.