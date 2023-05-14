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    • 14.05.2023 16:39
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    28 Şubat kafası hortladı! Kılıçdaroğlu destekçisi bir avukat Başkan Erdoğan'a küfür etti başörtülü seçmeni görüntüleyip hakaret etti

    Türkiye bugün sandık başına gitti... 7'li koalisyon ve türevlerinin seçim sürecine gölge düşüren provokasyonları ise hız kazandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ahmet Ayhan Salman isimli avukat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a küfür etti. Başörtülü seçmenleri görüntüleyip hakaretler yağdıran Salman, "Yolu şaşırdınız galiba. Arabistan aşağı tarafta. Burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Milli iradeye saygısı olmayan avukatın yaptığı paylaşımlara Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşeşen kalp emojisi koyması da dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Başkan Erdoğan’a küfür başörtülü seçmene hakaret

    Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti.

    Öte yandan seçim sürecine gölge düşüren provokasyonlar da peşi sıra sahnelendi.

    MUHAFAZAKAR GENÇ GİYİMİ NEDENİYLE HEDEF ALINDI
    Geride bıraktığımız gün İstanbul'da bir genç sırf muhafazakar olduğu için giyimi nedeniyle hedef alındı.


    Saldırgan, "Seni istemiyorum, Türkiye'den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaretler yağdırdı.



    Bugün de CHP ve 7'li koalisyon destekçileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçmenini hedef alan hakaret ve galiz küfürler etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜR ETTİ, BAŞÖRTÜLÜ SEÇMENE HAKARET ETTİ
    Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ahmet Ayhan Salman isimli avukat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a küfür etti.



    Ağzı bozuk milli irade düşmanı Salman'ın kız arkadaşı da başörtülü seçmenleri görüntüledi.




        Söz konusu görüntüyü alıntılayıp Instagram hikayesinde paylaşan Ayhan Salman ise "Yolu şaşırdınız galiba. Arabistan aşağı tarafta. Burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" notunu düştü.



        Salman'ın Alanya ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Milli iradeye saygısı olmayan avukatın yaptığı paylaşımlara Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonla özdeşleşen kalp emojisi koyması da dikkatlerden kaçmadı.
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        Haberler Güncel 28 Şubat kafası hortladı! Kılıçdaroğlu destekçisi bir avukat Başkan Erdoğan'a küfür etti başörtülü seçmeni görüntüleyip hakaret etti
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