İsviçreli Senatör Carlo Sommaruga, Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK için oy istedi! Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı... Selahattin Demirtaş...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonun kirli pazarlıklar sonucu adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye düşmanlarından destek mesajları gelmeye devam ediyor!
Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ardından HDPKK desteğini arkasına alırken PKK ve FETÖ el ovuşturmaya Kandil'den "İntikam alacağız, böleceğiz" naraları atmaya başladı.
Bununla eş zamanlı olarak BBC'den The Economist'e kadar küresel çetenin operasyon aparatları manşetlerle Erdoğan'ı hedef alırken yabancı ülke senatörleri de devreye girdi.
İSVİÇRELİ SENATÖR CARLO SOMMARUGA'DAN SKANDAL SÖZLER
Seçime artık sayılı saatler kalırken İsviçre Devlet Konseyi Üyesi Senatör Carlo Sommaruga yaptığı skandal açıklamalarda PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye ve Kılıçdaroğlu'na destek isterken Erdoğan'ın siyaset sahnesinden çıkarılıp tarihe karışması gerektiğini savundu.
TÜRKİYE'YE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI
PKK'nın yayın organına röportaj veren Sommaruga 14 Mayıs seçimlerinin uluslararası ilişkiler açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu savunarak şu skandal ifadelerle Türkiye'ye saldırdı;
"Irak'ta uluslararası hukuku ihlal eden, Suriye'de Kürtlere karşı etnik temizlik yaparak ve savaş suçu işleyerek varlığını sürdüren ve Ermenistan topraklarını işgal eden Azerbaycan'a destek veren, demokrasinin temel değerlerini yok sayan bir Türkiye ile karşıya karşıyayız. Dolayısıyla, Türkiye'nin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve insan haklarına saygı ilkelerine ve her şeyden önce ister içte ister uluslararası alanda olsun diyalog dinamiğine geri dönmesi elzemdir"
Fotoğrafta: Carlo Sommaruga
TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜ: KÜRDİSTAN HALKI
Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdüren İsviçreli Senatör, Erdoğan'ın iktidar olduğu dönemde demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygı gibi kavramların zedelendiğini iddia ederek, "İsviçreli bir parlamenter olarak ve bunun ötesinde çok uzun süreden beridir bütün Kurdistan halkıyla dayanışma içerisindeyim. Ama özellikle Türkiye'de olup bitenleri yakından takip ediyorum. Türkiye'deki Kürt halkının durumunun, son yıllarda özellikle liderlerinin, sosyal hareketlerinin ve Kürtleri temsil eden siyasi partilerin temsilcilerinin tutuklanmasıyla büyük ölçüde kötüleştiğini görmekteyiz." şeklinde bölücü bir dik kullanarak HDPKK'ya göz kırptı.
YÖN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK
14 Mayı seçimlerinin bir yön değişikliği olacağını savunan Sommaruga, "Kürt halkı ve temsilcileriyle, her bir vatandaşın siyasi sürece entegrasyonu ve kendi değerlerine, kimliğine, diline ve kültürüne saygı gösterilmesini esas alan bir siyasi diyalog başlatma imkânı sunmaktadır." dedi.
Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef almayın sürdüren İsviçreli Senatör Sommaruga, "Erdoğan rejimi sözde demokrasi kılıfının arkasına saklanan otokratik bir rejimdir. Son seçimlerde rejim bu örtüyü kendisine demokratik meşrutiyet kazandırmak için kullandı. Başka ülkelerde buna "democrature" denebilir, yani biçimsel bir demokrasi şeklini alan bir diktatörlük. Bu durum çok sorunludur çünkü tüm yetkileri cumhurbaşkanının elinde toplamaktadır. Bugün ordu, parlamento ve yargı tamamen tek bir kişiye, cumhurbaşkanına bağlı. Dolayısıyla bu sistem, demokrasi olmayan Putin, Kazakistan ya da Çin sistemlerinden çok da farklı değil." iddiasında bulundu.
'ÜLKEDEKİ BÜTÜN AZINLIKLARIN AKIBETİ KONUSUNDA SON DERECE ENDİŞELİYİM'
Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Şartı'na tabii olduğuna ve NATO üyesi olduğunu hatırlatan Sommaruga, "Bu nedenle Erdoğan'ın demokrasiye verdiği zararlardan büyük endişe duyuyorum. Her şeyden önce ülkedeki azınlıkların, dini, kültürel ya da sosyal azınlıkların akıbeti konusunda son derece endişeliyim, çünkü marjinalize edilmiş durumdalar." dedi.
Bölücü söylemlerine devam eden Senatör seçimlerin Avrupa için önemine dikkat çekerek şu skandal ifadeleri kullandı;
"Bu seçimler Türk ve Kürt siyasi hayatının merkezi unsuru olmalıdır. Türk vatandaşlarının kendi kaderlerini belirlemelerinin onların elinde olduğuna inanıyorum, ancak bu seçimin doğru olabilmesi için seçimlere hile karıştırılmaması gerekir. Herhangi bir manipülasyon girişimini önlemek için ve Erdoğan iktidarının bu yöndeki her türlü girişimini teşhir için gözlemciler hazır bulunmalıdır. Bunun Türkiye'nin demokratik geleceği ve tüm vatandaşların kapsayacağı geleceği için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak elbette bu seçimler uluslararası ilişkiler açısından da önemlidir. Türkiye'nin eski başbakanı "sınırlarda sıfır sorun" olması gerektiğini beyan ettiği hatırlanmalıdır. Ancak AKP ve Erdoğan iktidarı döneminde uluslararası sorunlar katlanarak arttı. Her şeyden önce Avrupa Birliği ile gerilim yaşandı. Avrupa'ya baskı yapmak için mülteci meselesi üzerinden sürekli şantaj yapıldı. Sorunları diyalogla çözmek varken, yöntem bu olmamalıydı."
OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDULAR
Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yaptığı operasyondan rahatsız olan İsviçreli Senatör Sommaruga, "Türkiye aynı zamanda Suriye'de de uluslararası hukuku ihlal ederek, savaş suçları işleyerek ve özellikle de Suriye'de yaşayan Kürtlere karşı etnik temizlik yaparak varlığını sürdürmektedir. Bu, bir taraftan NATO'da yer alırken, diğer taraftan yüksek gerilimli ortamda Rusya ile flört eden, hatta Rus silahları satın almaya çalışan Türkiye açısından anlaşılmaz bir tutumdur." dedi.
CHP VE HDP AĞZI: AZERBAYCAN'A DESTEK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI
Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'a olan desteğini de hedef alan Sommaruga, "Son olarak Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ederek Ermeni topraklarını işgal eden Azerbaycan'a askeri destek vermeye devam ettiğini belirtmek isterim. Dolayısıyla, Türkiye'nin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve insan haklarına saygı ilkelerine ve her şeyden önce ister iç ister uluslararası alanda olsun diyalog dinamiğine geri dönmesi elzemdir." şeklinde CHP ve HDP ağzı ile konuştu.
Başkan Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki tarafsız tutumunu da eleştirerek PKK'ya yapılan operasyonlara bağlayan Senatör, "Her halükârda, tarihin Erdoğan'ın savaşı genel olarak ulusal bütünlük yaratmak için bir araç olarak kullandığını gösterdiğini söyleyebiliriz. Sözde 'Kürt teröristlere' karşı olduğu iddia edilen bu savaş, aynı zamanda Türkiye topraklarında meydana gelen ve sorumluğu Kürt dünyasından aktörlere atfedilen saldırılarla doluydu.
Bu suçlardan nihai olarak kimin kazançlı çıktığını kendimize sorabilirsek, kesinlikle Kürt toplumu ve Kürt hareketi değil, daha ziyade mevcut iktidardaki güçler kazançlı çıktı. Elbette bugün tansiyon Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına odaklanmış durumda ve Türkiye'nin de buğdayla ilgili müzakerelere kenarından köşesinden katıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Türkiye uluslararası sahnede bir şekilde oynadığı olumlu bu rolden faydalanarak, Suriye'deki Kürtlere ve aynı zamanda Irak'taki Kürtlere karşı daha fazla baskı uyguluyor ve saldırıyor." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA VE HDPKK'YA OY İSTEDİ
İsviçreli Senatör Sommaruga terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy istedi.
Kılıçdaroğlu ve HDPKK için seferberlik çağrısı yapan Sommaruga şunları söyledi;
"Bu seçimlerde dikkate alınması gereken iki önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri söz konusu olduğunda, bugün Türkiye'de ilk turda mevcut cumhurbaşkanı olmayan adayın lehine bir çoğunluk sağlamak için her şeyi yapmak çok önemlidir. Bu büyük bir meydan okuma ve Türkiye'deki tüm ilerici Türk ve Kürt dostlarımı seferber olmaya ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir alternatif için gidip oy vermeye davet ediyorum. Mevcut cumhurbaşkanı yerine geçme şansı en yüksek olan adaya oy vermek ve oyları birinci ya da ikinci turda seçilme şansı olmayan adaylara dağıtmamak önemlidir. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmak önemlidir.
Parlamento seçimlerine gelince, herkesin; Kürtlerin, ilerici Türklerin, sosyal ve siyasi güçlerin kitlesel olarak bu seçimlere katılması önemlidir. Katılım gereklidir, çünkü her ne kadar güç cumhurbaşkanlığı elinde merkezileşmiş olsa da ülkenin ve parlamentodaki farklı siyasi güçlerin temsiliyetini yeniden tesis etmek önemlidir. Bu nedenle herkesi ister şehirlerde ister kırsal kesimde ya da ülkenin farklı bölgelerinde olsun, Türkiye'deki tüm ilerici kesimleri bütünleştirmeyi mümkün kılan HDP'yi desteklemeye davet ediyorum."
"14 MAYIS'TA ERDOĞAN SİYASET SAHNESİNDEN ÇIKARILMALI"
Başkan Erdoğan'a olan düşmanlığını konuşmasının sonunda bir kez daha yineleyen Sommaruga terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a da özgürlük istedi.
Sommarugga şu skandal ifadeleri kullandı;
"Herkesi bana değişim için önemli görünen cumhurbaşkanı adayını desteklemeye ve Erdoğan'ın gündem olmaktan çıkıp tarihe karışmasını sağlamaya davet ediyorum. Bence oyları dağıtmak yerine değişim için her türlü şansa sahip olan adayın arkasında birleşmeliyiz.
Parlamento seçimlerine gelince, bugün bence Kürt toplumunun yanı sıra ilerici nüfusun da ortak bir dinamik içinde kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyan parti olan HDP'ye oy vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım bu seçimler ve HDP'nin parlamentoda dahil olmak üzere güçlenmesiyle, Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere HDP üyesi olan ve siyasi olarak mahkûm edilen herkesin serbest bırakılmasını sağlayabiliriz."
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı sonrası "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK terör örgütü elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na peşi sıra destek açıklamaları geldi.