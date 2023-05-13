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    • 13.05.2023 13:28
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    İsviçreli Senatör Carlo Sommaruga, Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK için oy istedi! Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı... Selahattin Demirtaş...

    Terör örgütleri FETÖ, PKK ile birlikte Batı ülkeleri 7'li koalisyona ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk andan itibaren destek sağladı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala Batı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir destek daha geldi. İsviçre Devlet Konseyi Üyesi Senatör Carlo Sommaruga yaptığı skandal açıklamayla PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye ve Kılıçdaroğlu'na destek isterken Erdoğan’ın siyaset sahnesinden çıkarılıp tarihe karışması gerektiğini savundu. Sommaruga ısrarla Kılıçdaroğlu ve HDPKK için oy isterken, "Umarım bu seçimler ve HDP’nin parlamentoda dahil olmak üzere güçlenmesiyle, Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere HDP üyesi olan ve siyasi olarak mahkûm edilen herkesin serbest bırakılmasını sağlayabiliriz." dedi.

    takvim.com.tr
    Batı Bay Bay Kemal’e oy istiyor!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonun kirli pazarlıklar sonucu adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye düşmanlarından destek mesajları gelmeye devam ediyor!


    Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ardından HDPKK desteğini arkasına alırken PKK ve FETÖ el ovuşturmaya Kandil'den "İntikam alacağız, böleceğiz" naraları atmaya başladı.

    Bununla eş zamanlı olarak BBC'den The Economist'e kadar küresel çetenin operasyon aparatları manşetlerle Erdoğan'ı hedef alırken yabancı ülke senatörleri de devreye girdi.

    İSVİÇRELİ SENATÖR CARLO SOMMARUGA'DAN SKANDAL SÖZLER
    Seçime artık sayılı saatler kalırken İsviçre Devlet Konseyi Üyesi Senatör Carlo Sommaruga yaptığı skandal açıklamalarda PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye ve Kılıçdaroğlu'na destek isterken Erdoğan'ın siyaset sahnesinden çıkarılıp tarihe karışması gerektiğini savundu.

    TÜRKİYE'YE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI
    PKK'nın yayın organına röportaj veren Sommaruga 14 Mayıs seçimlerinin uluslararası ilişkiler açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu savunarak şu skandal ifadelerle Türkiye'ye saldırdı;

    "Irak'ta uluslararası hukuku ihlal eden, Suriye'de Kürtlere karşı etnik temizlik yaparak ve savaş suçu işleyerek varlığını sürdüren ve Ermenistan topraklarını işgal eden Azerbaycan'a destek veren, demokrasinin temel değerlerini yok sayan bir Türkiye ile karşıya karşıyayız. Dolayısıyla, Türkiye'nin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve insan haklarına saygı ilkelerine ve her şeyden önce ister içte ister uluslararası alanda olsun diyalog dinamiğine geri dönmesi elzemdir"


    Fotoğrafta: Carlo Sommaruga

    TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜ: KÜRDİSTAN HALKI
    Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdüren İsviçreli Senatör, Erdoğan'ın iktidar olduğu dönemde demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygı gibi kavramların zedelendiğini iddia ederek, "İsviçreli bir parlamenter olarak ve bunun ötesinde çok uzun süreden beridir bütün Kurdistan halkıyla dayanışma içerisindeyim. Ama özellikle Türkiye'de olup bitenleri yakından takip ediyorum. Türkiye'deki Kürt halkının durumunun, son yıllarda özellikle liderlerinin, sosyal hareketlerinin ve Kürtleri temsil eden siyasi partilerin temsilcilerinin tutuklanmasıyla büyük ölçüde kötüleştiğini görmekteyiz." şeklinde bölücü bir dik kullanarak HDPKK'ya göz kırptı.

    YÖN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK
    14 Mayı seçimlerinin bir yön değişikliği olacağını savunan Sommaruga, "Kürt halkı ve temsilcileriyle, her bir vatandaşın siyasi sürece entegrasyonu ve kendi değerlerine, kimliğine, diline ve kültürüne saygı gösterilmesini esas alan bir siyasi diyalog başlatma imkânı sunmaktadır." dedi.

    Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef almayın sürdüren İsviçreli Senatör Sommaruga, "Erdoğan rejimi sözde demokrasi kılıfının arkasına saklanan otokratik bir rejimdir. Son seçimlerde rejim bu örtüyü kendisine demokratik meşrutiyet kazandırmak için kullandı. Başka ülkelerde buna "democrature" denebilir, yani biçimsel bir demokrasi şeklini alan bir diktatörlük. Bu durum çok sorunludur çünkü tüm yetkileri cumhurbaşkanının elinde toplamaktadır. Bugün ordu, parlamento ve yargı tamamen tek bir kişiye, cumhurbaşkanına bağlı. Dolayısıyla bu sistem, demokrasi olmayan Putin, Kazakistan ya da Çin sistemlerinden çok da farklı değil." iddiasında bulundu.

    'ÜLKEDEKİ BÜTÜN AZINLIKLARIN AKIBETİ KONUSUNDA SON DERECE ENDİŞELİYİM'
    Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Şartı'na tabii olduğuna ve NATO üyesi olduğunu hatırlatan Sommaruga, "Bu nedenle Erdoğan'ın demokrasiye verdiği zararlardan büyük endişe duyuyorum. Her şeyden önce ülkedeki azınlıkların, dini, kültürel ya da sosyal azınlıkların akıbeti konusunda son derece endişeliyim, çünkü marjinalize edilmiş durumdalar." dedi.

    Bölücü söylemlerine devam eden Senatör seçimlerin Avrupa için önemine dikkat çekerek şu skandal ifadeleri kullandı;

    "Bu seçimler Türk ve Kürt siyasi hayatının merkezi unsuru olmalıdır. Türk vatandaşlarının kendi kaderlerini belirlemelerinin onların elinde olduğuna inanıyorum, ancak bu seçimin doğru olabilmesi için seçimlere hile karıştırılmaması gerekir. Herhangi bir manipülasyon girişimini önlemek için ve Erdoğan iktidarının bu yöndeki her türlü girişimini teşhir için gözlemciler hazır bulunmalıdır. Bunun Türkiye'nin demokratik geleceği ve tüm vatandaşların kapsayacağı geleceği için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak elbette bu seçimler uluslararası ilişkiler açısından da önemlidir. Türkiye'nin eski başbakanı "sınırlarda sıfır sorun" olması gerektiğini beyan ettiği hatırlanmalıdır. Ancak AKP ve Erdoğan iktidarı döneminde uluslararası sorunlar katlanarak arttı. Her şeyden önce Avrupa Birliği ile gerilim yaşandı. Avrupa'ya baskı yapmak için mülteci meselesi üzerinden sürekli şantaj yapıldı. Sorunları diyalogla çözmek varken, yöntem bu olmamalıydı."

    OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDULAR
    Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yaptığı operasyondan rahatsız olan İsviçreli Senatör Sommaruga, "Türkiye aynı zamanda Suriye'de de uluslararası hukuku ihlal ederek, savaş suçları işleyerek ve özellikle de Suriye'de yaşayan Kürtlere karşı etnik temizlik yaparak varlığını sürdürmektedir. Bu, bir taraftan NATO'da yer alırken, diğer taraftan yüksek gerilimli ortamda Rusya ile flört eden, hatta Rus silahları satın almaya çalışan Türkiye açısından anlaşılmaz bir tutumdur." dedi.

    CHP VE HDP AĞZI: AZERBAYCAN'A DESTEK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI
    Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'a olan desteğini de hedef alan Sommaruga, "Son olarak Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ederek Ermeni topraklarını işgal eden Azerbaycan'a askeri destek vermeye devam ettiğini belirtmek isterim. Dolayısıyla, Türkiye'nin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve insan haklarına saygı ilkelerine ve her şeyden önce ister iç ister uluslararası alanda olsun diyalog dinamiğine geri dönmesi elzemdir." şeklinde CHP ve HDP ağzı ile konuştu.

    Başkan Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki tarafsız tutumunu da eleştirerek PKK'ya yapılan operasyonlara bağlayan Senatör, "Her halükârda, tarihin Erdoğan'ın savaşı genel olarak ulusal bütünlük yaratmak için bir araç olarak kullandığını gösterdiğini söyleyebiliriz. Sözde 'Kürt teröristlere' karşı olduğu iddia edilen bu savaş, aynı zamanda Türkiye topraklarında meydana gelen ve sorumluğu Kürt dünyasından aktörlere atfedilen saldırılarla doluydu.
    Bu suçlardan nihai olarak kimin kazançlı çıktığını kendimize sorabilirsek, kesinlikle Kürt toplumu ve Kürt hareketi değil, daha ziyade mevcut iktidardaki güçler kazançlı çıktı. Elbette bugün tansiyon Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına odaklanmış durumda ve Türkiye'nin de buğdayla ilgili müzakerelere kenarından köşesinden katıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Türkiye uluslararası sahnede bir şekilde oynadığı olumlu bu rolden faydalanarak, Suriye'deki Kürtlere ve aynı zamanda Irak'taki Kürtlere karşı daha fazla baskı uyguluyor ve saldırıyor."     dedi.

    KILIÇDAROĞLU'NA VE HDPKK'YA OY İSTEDİ
    İsviçreli Senatör Sommaruga terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy istedi.

    Kılıçdaroğlu ve HDPKK için seferberlik çağrısı yapan Sommaruga şunları söyledi;

    "Bu seçimlerde dikkate alınması gereken iki önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri söz konusu olduğunda, bugün Türkiye'de ilk turda mevcut cumhurbaşkanı olmayan adayın lehine bir çoğunluk sağlamak için her şeyi yapmak çok önemlidir. Bu büyük bir meydan okuma ve Türkiye'deki tüm ilerici Türk ve Kürt dostlarımı seferber olmaya ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir alternatif için gidip oy vermeye davet ediyorum. Mevcut cumhurbaşkanı yerine geçme şansı en yüksek olan adaya oy vermek ve oyları birinci ya da ikinci turda seçilme şansı olmayan adaylara dağıtmamak önemlidir. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmak önemlidir.
    Parlamento seçimlerine gelince, herkesin; Kürtlerin, ilerici Türklerin, sosyal ve siyasi güçlerin kitlesel olarak bu seçimlere katılması önemlidir. Katılım gereklidir, çünkü her ne kadar güç cumhurbaşkanlığı elinde merkezileşmiş olsa da ülkenin ve parlamentodaki farklı siyasi güçlerin temsiliyetini yeniden tesis etmek önemlidir. Bu nedenle herkesi ister şehirlerde ister kırsal kesimde ya da ülkenin farklı bölgelerinde olsun, Türkiye'deki tüm ilerici kesimleri bütünleştirmeyi mümkün kılan HDP'yi desteklemeye davet ediyorum."

    "14 MAYIS'TA ERDOĞAN SİYASET SAHNESİNDEN ÇIKARILMALI"
    Başkan Erdoğan'a olan düşmanlığını konuşmasının sonunda bir kez daha yineleyen Sommaruga terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a da özgürlük istedi.

    Sommarugga şu skandal ifadeleri kullandı;
    "Herkesi bana değişim için önemli görünen cumhurbaşkanı adayını desteklemeye ve Erdoğan'ın gündem olmaktan çıkıp tarihe karışmasını sağlamaya davet ediyorum. Bence oyları dağıtmak yerine değişim için her türlü şansa sahip olan adayın arkasında birleşmeliyiz.
    Parlamento seçimlerine gelince, bugün bence Kürt toplumunun yanı sıra ilerici nüfusun da ortak bir dinamik içinde kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyan parti olan HDP'ye oy vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım bu seçimler ve HDP'nin parlamentoda dahil olmak üzere güçlenmesiyle, Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere HDP üyesi olan ve siyasi olarak mahkûm edilen herkesin serbest bırakılmasını sağlayabiliriz."




    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı sonrası "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK terör örgütü elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na peşi sıra destek açıklamaları geldi.



        CEMİL BAYIK
        Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir."



        MURAT KARAYILAN
        Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da sanki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona kendisi döndürmüş gibi bir sevinçle, masadaki krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti, "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi. Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de iddia etti. Karayılan, "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.



        MUSTAFA KARASU
        Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek, ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor." dedi.



            DURAN KALKAN
            PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, "Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü" dedi.

            7'Lİ KOALİSYONA OY DİYE YALVARDI
            Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Demokratik adaylara oy versinler. Yani AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler. Bu bizim tutumumuzdur. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. AKP-MHP faşizmi artık kaldırılamaz bir durumda. Bunun gerçekten de tarihin çöp sepetine atılması lazım. Gömmek lazım tarihe. Yani bir daha, biraz daha AKP-MHP'nin yönetim olacağını düşünün. Türkiye'de ne kalır elle tutulacak? İnsanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına, kardeşlik adına hiçbir şey kalmaz. Bu çok önemli. Simdi böyle bir gücün bir daha yönetim olmasına, biraz daha yönetimde kalmasına kesinlikle izin vermemek lazım. Öyle bir durum katliamdan katliam beğenmeye götürür." diyerek 7'li koalisyona oy istedi.



            BESE HOZAT
            Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

            Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi. Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık" şeklinde konuştu.



            HELİN ÜMİT
            PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, "Bizim savaşmamız size umut oluyor" vurgusu yaparak 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın, birlik olun" zılgıtı çekti. Ümit, "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.



                SABRİ OK
                HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu.



                REMZİ KARTAL
                Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.



                MİHRAÇ URAL
                Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte HDP etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.



                    SALİH MÜSLİM
                    Başkan Erdoğan'ı hedef alarak 14 Mayıs'ın iktidarı yıkmak için bir fırsat olduğunu öne süren teröristbaşı "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin PKK'nın yayın organına konuşan terörist Müslim bölücü bir dille 'Kürdistan' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi faşistlikle suçladı. Türkiye'nin Suriye'de yuvalanan teröristlere yaptığı operasyondan rahatsız olduğunu söyleyen PKK/PYD'li Müslim, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı 7 koalisyona ve koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na seslendi.



                    İSMAİL KARDAŞ
                    PKK terör örgütünün Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş CHP'nin ittifak ortağı HDP övgüler dizerek Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. Kardaş "Seçimdeki tek hedefimiz, Kürdistan ve Türkiye'deki tek adam rejimini değiştirmek, AKP-MHP faşizmini alaşağı etmek. Kürt gerillasının mücadelesinin ardından son adımı atmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona destek istedi.



                    KILIÇDAROĞLU 'SÖZ' DİYOR, FETÖ DE 'BAHAR'I BEKLİYOR
                    CHP, "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla seçim kampanyasını başlatıp, "KHK'lılara da bahar gelecek" derken cezaevlerindeki FETÖ'cülerin 'bahar' vurgulu mesajları dikkatlerden kaçmıyor.




                    VIP dinleme nedeniyle hapiste olan FETÖ'cü E.D., Deniz Baykal ve MHP'lilere yönelik kaset kumpası nedeniyle başka cezaevinde bulunan A.K.'ya gönderdiği mektupta baharın yaklaştığını söylüyor.



                        FETÖ'CÜ HAİNLERDEN PEŞİ SIRA DESTEK MESAJLARI
                        Pensilvanya'dakilere 'bahar getirme' sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek veren FETÖ'cü firari örgüt üyeleri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla birlikte destek mesajları paylaştı.

                        HAKAN ŞÜKÜR: İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Sn Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun.

                        EMRE USLU: Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası.



                        TUNCAY OPÇİN: Deprem Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescilledi. Zamanın ruhu değişimden yana o galip gelecek.

                        AYDOĞAN VATANDAŞ: Özal'ın gelişini engellemek isteyenler, onun yelkenine rüzgar taşıdılar. bugün benzerini Kılıçdaroğlu yaşıyor.



                        KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İNCE'YE KASET KUMPASI
                        Tüm bu yaşananların ardından 14 Mayıs'a saatler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde önünü açmak için gerçekleştirilen kirli kumpasın başrolünde firari terörist Cevheri Güven yer aldı.

                        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

                        Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.
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                        Haberler Güncel İsviçreli Senatör Carlo Sommaruga, Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK için oy istedi! Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı... Selahattin Demirtaş...
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