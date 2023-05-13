İsviçreli Senatör Carlo Sommaruga, Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK için oy istedi! Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı... Selahattin Demirtaş...

TÜRKİYE'YE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI

PKK'nın yayın organına röportaj veren Sommaruga 14 Mayıs seçimlerinin uluslararası ilişkiler açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu savunarak şu skandal ifadelerle Türkiye'ye saldırdı;

"Irak'ta uluslararası hukuku ihlal eden, Suriye'de Kürtlere karşı etnik temizlik yaparak ve savaş suçu işleyerek varlığını sürdüren ve Ermenistan topraklarını işgal eden Azerbaycan'a destek veren, demokrasinin temel değerlerini yok sayan bir Türkiye ile karşıya karşıyayız. Dolayısıyla, Türkiye'nin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve insan haklarına saygı ilkelerine ve her şeyden önce ister içte ister uluslararası alanda olsun diyalog dinamiğine geri dönmesi elzemdir"



Fotoğrafta: Carlo Sommaruga

TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜ: KÜRDİSTAN HALKI

Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdüren İsviçreli Senatör, Erdoğan'ın iktidar olduğu dönemde demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygı gibi kavramların zedelendiğini iddia ederek, "İsviçreli bir parlamenter olarak ve bunun ötesinde çok uzun süreden beridir bütün Kurdistan halkıyla dayanışma içerisindeyim. Ama özellikle Türkiye'de olup bitenleri yakından takip ediyorum. Türkiye'deki Kürt halkının durumunun, son yıllarda özellikle liderlerinin, sosyal hareketlerinin ve Kürtleri temsil eden siyasi partilerin temsilcilerinin tutuklanmasıyla büyük ölçüde kötüleştiğini görmekteyiz." şeklinde bölücü bir dik kullanarak HDPKK'ya göz kırptı.

YÖN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK

14 Mayı seçimlerinin bir yön değişikliği olacağını savunan Sommaruga, "Kürt halkı ve temsilcileriyle, her bir vatandaşın siyasi sürece entegrasyonu ve kendi değerlerine, kimliğine, diline ve kültürüne saygı gösterilmesini esas alan bir siyasi diyalog başlatma imkânı sunmaktadır." dedi.



Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef almayın sürdüren İsviçreli Senatör Sommaruga, "Erdoğan rejimi sözde demokrasi kılıfının arkasına saklanan otokratik bir rejimdir. Son seçimlerde rejim bu örtüyü kendisine demokratik meşrutiyet kazandırmak için kullandı. Başka ülkelerde buna "democrature" denebilir, yani biçimsel bir demokrasi şeklini alan bir diktatörlük. Bu durum çok sorunludur çünkü tüm yetkileri cumhurbaşkanının elinde toplamaktadır. Bugün ordu, parlamento ve yargı tamamen tek bir kişiye, cumhurbaşkanına bağlı. Dolayısıyla bu sistem, demokrasi olmayan Putin, Kazakistan ya da Çin sistemlerinden çok da farklı değil." iddiasında bulundu.

'ÜLKEDEKİ BÜTÜN AZINLIKLARIN AKIBETİ KONUSUNDA SON DERECE ENDİŞELİYİM'

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Şartı'na tabii olduğuna ve NATO üyesi olduğunu hatırlatan Sommaruga, "Bu nedenle Erdoğan'ın demokrasiye verdiği zararlardan büyük endişe duyuyorum. Her şeyden önce ülkedeki azınlıkların, dini, kültürel ya da sosyal azınlıkların akıbeti konusunda son derece endişeliyim, çünkü marjinalize edilmiş durumdalar." dedi.

Bölücü söylemlerine devam eden Senatör seçimlerin Avrupa için önemine dikkat çekerek şu skandal ifadeleri kullandı;

"Bu seçimler Türk ve Kürt siyasi hayatının merkezi unsuru olmalıdır. Türk vatandaşlarının kendi kaderlerini belirlemelerinin onların elinde olduğuna inanıyorum, ancak bu seçimin doğru olabilmesi için seçimlere hile karıştırılmaması gerekir. Herhangi bir manipülasyon girişimini önlemek için ve Erdoğan iktidarının bu yöndeki her türlü girişimini teşhir için gözlemciler hazır bulunmalıdır. Bunun Türkiye'nin demokratik geleceği ve tüm vatandaşların kapsayacağı geleceği için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak elbette bu seçimler uluslararası ilişkiler açısından da önemlidir. Türkiye'nin eski başbakanı "sınırlarda sıfır sorun" olması gerektiğini beyan ettiği hatırlanmalıdır. Ancak AKP ve Erdoğan iktidarı döneminde uluslararası sorunlar katlanarak arttı. Her şeyden önce Avrupa Birliği ile gerilim yaşandı. Avrupa'ya baskı yapmak için mülteci meselesi üzerinden sürekli şantaj yapıldı. Sorunları diyalogla çözmek varken, yöntem bu olmamalıydı."