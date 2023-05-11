Son dakika: 45 günde FETÖ kumpası! Muharrem İnce'yi adaylıktan çekilmeye sürükleyen olaylar: Sahte dekont, kaset kumpası ve daha fazlası

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken sandığa gitmeye 3 gün kala gündemi sarsan olaylara şahit oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı destekçisi FETÖ, adaylıktan çekilmemekte ısrarcı olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpasının benzerini kurdu. Sahte görüntülerle yapılan kaset kumpasının ardından Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı.
45 GÜN BOYUNCA SAHTE SEKS KASETLERİ VE DEKONTLARLA HEDEF ALINDI
Bugünkü adaylıktan çekilme konuşmasında Muharrem İnce 45 gün boyunca ödeme aldığı, adaylıktan çekilmemesi için rüşvet aldığı, montaj ve sahte dekontlar, seks kasetleri ve ses kayıtları ile hedef alındığını ifade etti:
"Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi var, AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri montaj dekont yapsınlar, Memleket Partisi'ne her evden bir oy bekliyorum."
Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini şu sözlerle açıkladı:
"'O çekilemez, Saray'dan para aldı' dediler. Bakın benim bu kumpaslarda, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür kimseden korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum."