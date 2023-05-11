Son dakika: 45 günde FETÖ kumpası! Muharrem İnce'yi adaylıktan çekilmeye sürükleyen olaylar: Sahte dekont, kaset kumpası ve daha fazlası

FETÖ'CÜ HESAPLAR 45 GÜNDÜR OPERASYON YAPIYOR

Peki Cumhurbaşkanlığı yarışında adayların belli olduğu ilk günden bu yana Muharrem İnce'ye nasıl bir kumpas kuruldu? İşte 45 günde adım adım kumpas…

Cumhurbaşkanı adayları belli olduğundan beri firari FETÖ'cüler, sosyal medya uygulamaları Twitter ve Youtube üzerinden karalama kampanyasına başladı. Muharrem İnce'nin 10 milyon dolar aldığına dair montaj dekontlar hazırlandı.

Muharrem İnce, halihazırda mal beyanında bulunduğunu, gösterilen dekontun montaj olduğunu ve iddia edilen ödemenin yalan olduğunu birçok defa dile getirdi.