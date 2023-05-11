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    Erkan Baş adaylıktan çekildi mi, AÇIKLAMA VAR MI? Son dakika: Erkan Baş milletvekilliğinden çekilecek mi?

    Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Çekişme büyümeye devam ederken gözler 'Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Adaylığından çekilsin ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim' diyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. Peki Erkan Baş adaylıktan çekildi mi? Son dakika: Erkan Baş milletvekilliğinden çekilecek mi, açıklama var mı?

    Erkan Baş adaylıktan çekildi mi, AÇIKLAMA VAR MI?

    Son dakika... Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı" diyerek 13. Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi gündeme damga vururken 'Erkan Baş milletvekilliğinden çekilecek mi, açıklama var mı?' sorusu gündeme geldi. İşte konuya ilişkin gelişmeler...

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş'ın milletvekili adaylığından çekilip çekilmediği merak ediliyor.

    ERKAN BAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ, ÇEKİLECEK Mİ?

    Geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Erkan Baş, ''Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Adaylığından çekilsin ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim'' demişti.

    Muharrem İnce son olarak bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce kararını açıklarken "Bunu memleketim için yapıyorum. Seçimi kaybettikleri gün tüm suçu bize atacaklar, bahaneleri kalmasın istiyorum" ifadelerini kullandı.

    GÖZLER ERKAN BAŞ'TA!

    İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle Erkan Baş'ın da milletvekili adaylığından çekilip çekilmeyeceği konusu gündeme geldi. Gözler Erkan Baş'tan gelecek açıklamaya çevrildi.
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