Erkan Baş adaylıktan çekildi mi, AÇIKLAMA VAR MI? Son dakika: Erkan Baş milletvekilliğinden çekilecek mi?

Son dakika... Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı" diyerek 13. Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi gündeme damga vururken 'Erkan Baş milletvekilliğinden çekilecek mi, açıklama var mı?' sorusu gündeme geldi. İşte konuya ilişkin gelişmeler...