USTA SANATÇIYA LİNÇ
Bu açıklamaları sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevliliğini de yürüten Özel'e yönelik Twitter'da büyük bir linç kampanyası başlatıldı.
"SIRTLANLAR PUSUDA! FIRSAT VERMEMELİYİZ!
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin dizi müziklerinde de imzası bulunan ve sayısız Türk şarkılarına hayat veren usta sanatçı Özel, sosyal medya paylaşımlarında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz. Devletimin elden gitmesine seyirci mi kalacağım? Başkanımız Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü sırtlanlar azıttılar." dedi.