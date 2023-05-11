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    • 12.05.2023 02:26
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    • 12.05.2023 02:33
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    Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası olan usta sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı! Milli irade düşmanları linçledi

    Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası olan usta sanatçı Özer Özel, Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı. "Devletimin elden gitmesine seyirci mi kalacağım?" diyen Özel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz. Devletimin elden gitmesine seyirci mi kalacağım? Başkanımız Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü sırtlanlar azıttılar." dedi. Usta sanatçının bu açıklamasında sonra milli irade düşmanları sosyal medya hesabından linç yağmuruna tuttu.

    Devletimin elden gitmesine seyirci mi kalacağım
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Sakarya'nın Sapanca ilçesi doğulu Türk müziği ve halk müziği sanatçısı Özer Özel, sosyal medyadan yaptığı peş peşe paylaşımlarla 14 Mayıs seçimlerinde desteğini Başkan Erdoğan'a yönelik açıkladı.



    USTA SANATÇIYA LİNÇ
    Bu açıklamaları sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevliliğini de yürüten Özel'e yönelik Twitter'da büyük bir linç kampanyası başlatıldı.



    "SIRTLANLAR PUSUDA! FIRSAT VERMEMELİYİZ!
    Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin dizi müziklerinde de imzası bulunan ve sayısız Türk şarkılarına hayat veren usta sanatçı Özel, sosyal medya paylaşımlarında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz. Devletimin elden gitmesine seyirci mi kalacağım? Başkanımız Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü sırtlanlar azıttılar." dedi.



        "OMURGALI SANATÇI OL!"
        Bir başka mesajında Özel, "San'atçıya san'atın her türüne bu kadar imkan sağlamış, bir çok ok sanatçımızı onore etmiş Başkanımız Recep Tayyib Erdoğan'a destek vermeyen muhalefetten korkan servetine servet katmış sanatçılarımızı kınıyorum. Eften-püften-çöpten geri dönüşüm demir olma. Omurgalı sanatçı ol!" ifadelerine yer verdi.



        ÖZEL'DEN SOSYAL MEDYDAKİ "RECEP" VE "RECEB" POLEMİĞİNE SERT TEPKİ
        Başkan Erdoğan'a yönelik destek mesajlarında Özel'in "Receb Tayyib Erdoğan" ifadelerini kullanması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

        Ancak bu hususa öğretim görevlisi kimliği ile son noktayı koyan Özer Özel şu paylaşımlarda bulundu:

        "Mevzuu bahis sadık olmak değil kadrini kıymetini bilmek. Yiğide hakkını vermek. Bu kadar gecesini gündüzüne katıp ülkesi ve milleti için çalışıp yüzlerce eserin vücuda gelmesine vesile olmuş. Başkanımız Recep Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Bu memleket mes'elesidir. Arkadaşımız Recep yazamadığımı söylüyor...



        "ERDOĞAN TEKRAR BAŞKANIMIZ OLACAK İNŞAALLAH"
        Receb Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olacak inşaallah el azim. Bana recep yazamadığımı söyleyen edeBBBsiz kardeşime yorulmasın diye! Artık öğrendiğine göre saygı da duyarsın artık. Okurken doğru okuyun diye RECEB DİYE DOĞRUSUNU YAZIYORUM KAPİŞ, CAPERE ayrıca çamaşır makinesinin içinde dönen hazneye TAMBUR denir. Türk müziğinde kullanılan telli çalgının adı TANBUR dur. Fransızca da ise vurmalı çalgı anlamında kullanılır. Onun adı da "tambour"dur. Şimdi gelelim asıl mühim konuya. Şimdi gelelim asıl mevzuya deminki ders için özür diliyorum. Cumhurbaşkanımız Receb Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz."

        Made in Turkey değil artık Made in Türkiye bu değişimi RTE gerçekleştirdi." notlarını düştü...
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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Güncel Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası olan usta sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı! Milli irade düşmanları linçledi
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