



"ERDOĞAN TEKRAR BAŞKANIMIZ OLACAK İNŞAALLAH"

Receb Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olacak inşaallah el azim. Bana recep yazamadığımı söyleyen edeBBBsiz kardeşime yorulmasın diye! Artık öğrendiğine göre saygı da duyarsın artık. Okurken doğru okuyun diye RECEB DİYE DOĞRUSUNU YAZIYORUM KAPİŞ, CAPERE ayrıca çamaşır makinesinin içinde dönen hazneye TAMBUR denir. Türk müziğinde kullanılan telli çalgının adı TANBUR dur. Fransızca da ise vurmalı çalgı anlamında kullanılır. Onun adı da "tambour"dur. Şimdi gelelim asıl mühim konuya. Şimdi gelelim asıl mevzuya deminki ders için özür diliyorum. Cumhurbaşkanımız Receb Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz."



Made in Turkey değil artık Made in Türkiye bu değişimi RTE gerçekleştirdi." notlarını düştü...