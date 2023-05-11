Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,56 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.05.11 17:57:04 38.0712 36.5677 5.0 -.- 3.9 3.8 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 17:53:43 36.5533 36.2360 5.0 -.- 1.3 -.- SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.05.11 17:26:16 37.9845 38.0590 18.7 -.- 2.1 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.11 17:03:05 38.2407 37.7562 4.1 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.11 16:59:21 38.0702 36.8665 7.9 -.- 2.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 16:52:51 38.1643 38.2473 10.5 -.- 2.3 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.11 16:34:24 38.0713 38.5040 1.0 -.- 2.1 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.11 16:29:59 38.1442 38.3200 4.8 -.- 2.6 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.11 16:18:40 38.0035 32.0343 3.7 -.- 1.2 -.- DERBENT (KONYA) İlksel
2023.05.11 16:09:22 38.2530 38.1422 18.2 -.- 2.0 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.11 16:02:38 38.0285 37.2093 6.0 -.- 1.9 -.- ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 15:33:22 38.1653 36.5675 14.2 -.- 1.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel