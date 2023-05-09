Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu'ndan İYİ Parti'ye Kandil tepkisi: Gelen açıklamalara sessizler

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olunca zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun son açıklaması da çok konuşulacak cinsten.
"DEĞİŞİKLİK İSTEYENLER ÇOCUKLARIMIZIN KATİLLERİNDEN MEDET UMUYOR"
"İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir" diyen Ağıralioğlu, Kandil'den yapılan açıklamalara dikkat çekti.
Adaylığı ilan edildikten hemen sonra HDP ile kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu'na Kandil'den destek mesajları gelmesine İYİ Parti'nin sessiz kalması büyük dikkat çekmişti.
KANDİL'DEN AÇIKLAMA GELİYOR: İYİ PARTİ BİR ŞEY DEMİYOR
Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin bu sessizliğine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu kanadının PKK ile çatışmasızlık konusunda oturup konuştuğunu söyleyen Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İyi Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.."