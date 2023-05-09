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    • 09.05.2023 11:37
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    Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu'ndan İYİ Parti'ye Kandil tepkisi: Gelen açıklamalara sessizler

    7’li koalisyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatılması ve HDPKK’ya karşı çıkması nedeniyle İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu eski partisine tepki gösterdi. Yavuz Ağıralioğlu, hemen her gün Kandil’den gelen Kılıçdaroğlu’na destek mesajlarına İYİ Parti’nin sessiz kaldığını söyleyerek,  “İyi Parti’den bekliyorum ki bir şeyler desinler. ‘Çatışmasızlık’ ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey’in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.." dedi. Öte yandan Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda parti kuracağını da söyledi.

    takvim.com.tr
    Ağıralioğlu’ndan İYİ Parti’ye Kandil tepkisi

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olunca zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun son açıklaması da çok konuşulacak cinsten.

    "DEĞİŞİKLİK İSTEYENLER ÇOCUKLARIMIZIN KATİLLERİNDEN MEDET UMUYOR"
    "İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir" diyen Ağıralioğlu, Kandil'den yapılan açıklamalara dikkat çekti.

    Adaylığı ilan edildikten hemen sonra HDP ile kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu'na Kandil'den destek mesajları gelmesine İYİ Parti'nin sessiz kalması büyük dikkat çekmişti.

    KANDİL'DEN AÇIKLAMA GELİYOR: İYİ PARTİ BİR ŞEY DEMİYOR

    Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin bu sessizliğine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu kanadının PKK ile çatışmasızlık konusunda oturup konuştuğunu söyleyen Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

    "Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İyi Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.."

        İYİ PARTİ'YE TUZAK KURULDU
        7'li koalisyonun partisine tuzak kurduğunu söyleyen Ağıralioğlu, HDP ile olan yakınlığa da isyan etti.

        Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." dedi.

        Ağıralioğlu daha sonra bir açıklama daha yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyurdu.

        PKK'nın sözde yönetici kanadının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek çağrıları yaptığı süreçte Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

        KEMAL BEY KAZANIRSA SİYASET SIKIŞIR: HEMEN PARTİ KURMAK ZORUNDA KALABİLİRİM

        Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda siyaset kulvarının sıkışacağını belirtti.

        Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda parti kurmak zorunda kalabileceğini de söyleyen Ağıralioğlu, "Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" şeklinde konuştu.
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        Ağıralioğlu’ndan İYİ Parti’ye Kandil tepkisi
        Haberler Güncel Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu'ndan İYİ Parti'ye Kandil tepkisi: Gelen açıklamalara sessizler
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