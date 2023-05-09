Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu'ndan İYİ Parti'ye Kandil tepkisi: Gelen açıklamalara sessizler

KANDİL'DEN AÇIKLAMA GELİYOR: İYİ PARTİ BİR ŞEY DEMİYOR

Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin bu sessizliğine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu kanadının PKK ile çatışmasızlık konusunda oturup konuştuğunu söyleyen Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İyi Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.."