Seçimi kaybedeceğini anlayan CHP yandaşı Berna Laçin'in pusula provokasyonu elinde patladı!





Laçin, "Pusulada , Sn. Erdoğan'ın dairesinde bir küçük nokta var. Ona mühür basıldığında sorun olmaz çünkü görülmeyecek. Bir başkasına oy verildiğinde , iki yerde görülüp , geçersiz sayılır mı? (Hollanda'dan bir müşahitten geldi bu) Not: Pusulalar bu şekilde gitmiş, tek değil." ifadelerini kullandı.

LAÇİN'İN İDDİALARINI CHP'Lİ YSK ÜYESİ ÇÜRÜTTÜ: PROVOKASYONLARDAN UZAK DURALIM

Laçin'in bu asılsız iddiasını CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile çürüttü.

Konuyla ilgili geçen hafta Hollanda'da gerekli itirazların yapıldığını aktaran Yakupoğlu, "Hatalı basılmış 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp, tutanak altına alındı. Tespit edilen başka veya kullanılan oy pusulası yok. Kaldı ki olsa bile matbaa baskı hatası seçmen iradesini hem sakatlamaz hem de seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.