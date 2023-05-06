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    • 06.05.2023 14:08
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    • 06.05.2023 14:14
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    Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan İmralı iftirasına belgeli yalanlama

    Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in terör elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme iftirasına yalanlama geldi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belgeler ortadayken haber ve açıklamlar gerçeği çarpıtmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı’ndan İmralı iftirasına yalanlama

    Yİ Parti lideri Meral Akşener geçen günlerde, katıldığı canlı yayında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiği iddiasını gündeme getirmiş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok" demişti. İşin aslı ise çok sürmeden ortaya çıktı. İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı, Bursa İl Jandarma Komutanlığının talebiyle meydana gelen hasarların tespit edilerek bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirildiği ortaya çıktı.

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    Haberler Haberler Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan İmralı iftirasına belgeli yalanlama
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