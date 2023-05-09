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    • 10.05.2023 01:03
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    • 10.05.2023 01:03
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    CHP'li İBB'de PKK sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı! Skandal sözler: PKK'ya kimse bir şey söyleyemez

    CHP'li İBB'de PKK sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun işe aldığı Ekrem Memiş isimli İBB İtfaiyesinde çalışan bir şahıs terör propagandası yaptı. "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez, Türk bayrağına ne gerek var" gibi skandal sözler kullanan Memiş'e vatansever birkaç itfaiyeci karşlık verince tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından itfaiyecilerin PKK'lı militandan şikayetçi olmasıyla yargıya taşındı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İBB’de terör sevici personel skandalı

    İstanbul Büyükşehir BelediyesBB (İBB) ile bağlı kurum ve kuruluşlarda terör örgütü PKK/PYD/YPG sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı.



    İddiaya göre, İBB Başkanı İmamoğlu'nun işe aldığı Ekrem Memiş isimli İBB İtfaiyesinde çalışan bir şahıs terör propagandası yaptı. Memiş ile terör örgütü lehinde yaptığı açıklamalar üzerine kendisine karşılık veren birkaç itfaiyeci arasında tartışma çıktı.



    TERÖR TARTIŞMASI YARGIYA TAŞINDI
    İtfaiyecilerin şikayetçi olması üzerine, İBB itfaiyesinin Beyoğlu grubunda yaşanan tartışma yargıya taşındı. Edinilen bilgilere göre; Olay 3 Mayıs tarihinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Beyoğlu Grup lokalinde istirahat eden memur statüsündeki merdiven operatörü ile Ekrem Memiş adındaki terör örgütü PKK sempatizanı itfaiye eri yanlarında bulunan 4 personelle birlikte haberleri izliyordu.



        TERÖR SEVİCİ PERSONELDEN SKANDAL SÖZLER!
        Haberlerde terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik haberin ardından merdiven operatörü personel ile Ekrem Memiş arasında sohbet başladı.

        Vatansever merdiven operatörünün Memiş'e "Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu sorması üzerine Memiş, PKK'lı teröristleri kastederek "O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?" cevabını verdi.

        Merdiven operatörü olan itfaiye eri ise "O zaman vatan bölünse Güneydoğu'ya gidecek misin?" şeklinde soru sorarak cevap verdi. Bunun üzerine Memiş ise "Biz daha Ankara ve İstanbul'u alacağız" diyerek cevap vermesi üzerine ikili arasında argo içerikli tartışma başladı. Atışma esnasında Memiş, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez. Bombalar ve silahlar da senin g… girer" söyleminde bulundu. Bu tartışmaya şahit olan Ahmet Aygün, Emre Kaya, Emre Üder ve Zafer Yıldırım diğer 4 personel PKK yandaşı Ekrem Memiş'ten şikayetçi oldu. İBB İstanbul İtfaiesi Beyoğlu Grup Amirliği'ne konuyu dilekçeyle bildiren ve şikayetçi olan vatansever İtfaiye erleri bununla da yetinmeyip konuyu yargıya taşıdı.



        ŞİKAYETİ GERİ ÇEKMELERİ İÇİN BASKI YAPILIYOR
        Konunun yargıya taşınmasının ardından CHP'nin 31 Mart 2019'daki Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ın seçimi kaybetmesinden sonra getirildiği İBB İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki ekibi ve Beyoğlu Grup Amirliği'ndeki yetkililerin vatansever İtfaiye erlerine şikayetlerini geri çekmeleri yönünde baskı ve mobbing yaptığı öne sürüldü.

        Bu bağlamada İBB'deki terör kadrolaşmasını tekrar hatırlayalım;

        Abdulmenaf SEVGİN
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beden işçi olarak çalışan Abdulmenaf SEVGİN'in erkek kardeşi İdris SEVGİN, 1999 yılında; kız kardeşi Şükran ATEŞ, 2017 yılında PKK/ KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. Günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı faaliyet yürütmektedirler.

        Özer DOĞANER
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Şehir Plancısı olarak çalışan Özer DOĞANER'in kız kardeşi Evin DOĞANER, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. Günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında aktif olarak silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

        Mazlum ŞİMŞEK
        İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işçi olarak çalışan Mazlum ŞİMŞEK'in erkek kardeşi Selim ŞİMŞEK 2014 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı…

        Mehmet CEYLAN
        İstanbul Şişli Belediyesi'nde El ve Makine Dikişçisi olarak çalışan Mehmet CEYLAN'ın erkek kardeşi Abdullah CEYLAN, 2008 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı ve 2012 yılında güvenlik güçlerimiz tarafından ölü olarak ele geçirildi.

        Selahattin ÇELİK
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Beden İşçisi olarak çalışan Selahattin ÇELİK'in kız kardeşi Naime ÇELİK, 01-03-2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı yapmış ve 08.10.2016 tarihinde yakalandı.

        Rıdvan DEMİR
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Temizlik Görevlisi olarak çalışan Rıdvan DEMİR'in babası Hüseyin DEMİR, 2016 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı ve günümüzde terör örgütü adına Suriye'de faaliyetlerine devam etmektedir. Rıdvan DEMİR'in kardeşi Eyüp DEMİR, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2016 yılında Şırnak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı eylemlere katıldı ve günümüzde Suriye'de faaliyetlerine devam etmektedir.

        Cebrail ÖZCAN
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beden işçisi olarak çalışan Cebrail ÖZCAN'ın kız kardeşi Menekşe ÖZCAN 2008 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2018-2019 yıllarında kırsal alanda faaliyet yürütmekteyken etkisiz hale getirildi.

        Müslüm ÇİFTÇİ
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Müslüm ÇİFTÇİ'nin erkek kardeşi Lokman ÇİFTÇİ 2008 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve 2014 yılında etkisiz hale getirildi.


            İsrafil TANER
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Usta Öğretici olarak çalışan İsrafil TANER'in erkek kardeşi Ahmet TANER 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı, günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütüyor. İsrafil TANER PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan adli işlem görmüştür.

            Bülent ÖĞMEN
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kantin Görevlisi olarak çalışan Bülent ÖĞMEN'nin erkek kardeşi Serhat ÖĞMEN 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

            Hikmet BAYDAN
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yol Ustası olarak çalışan Hikmet BAYDAN'ın kız kardeşi Zeynep BAYDAN 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

            Maksut KELEŞ
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Beden İşçisi olarak çalışan Maksut KELEŞ'in erkek kardeşi Ömer KELEŞ 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı, 2017 yılında güvenlik güçlerimizce yakalandı.

            İrfan KURTDİŞ
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Beden İşçisi olarak çalışan İrfan KURTDİŞ'in erkek kardeşi Halil KURTDİŞ 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve aynı yıl etkisiz hale getirildi. İrfan KURTDİŞ'in oğlu Hacı KURTDİŞ 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve 2019 yılında etkisiz hale getirildi.

            Ahmet AKİPA
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Beden İşçisi olarak çalışmaktadır. PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı faaliyet göstermekte iken etkisiz hale getirildiği şeklinde bilgiler bulunan Zekeriya AKİPA isimli teröristin babası olduğu şeklinde bilgiler elde edildi.

            Hatice EREN
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beden işçisi olarak çalışan Hatice EREN'in abisi İlyas EREN 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı ve günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

            Aslıhan TEMEL
            İstanbul Büyükşehir Belediyesinde büro işçisi olarak görev yapan Aslıhan TEMEL'in kız kardeşi Neslihan TEMEL 2009 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

            Mahmut Hakan KOÇAK
            2020 yılı Şubat – Temmuz tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj bünyesinde çalıştı.

            15.01.2016 tarihinde, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına karşı güvenlik güçlerince icra edilen operasyonları ve operasyon bölgelerinde konuşlanan sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amacıyla "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı metni imzaladığı gerekçesiyle, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "TCK Madde 301 (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılamak) PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak, Suç ve Suçluyu Övmek" suçlarından açılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

            08.03.2017 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Yaşam Hakkımız, Özgürlüğümüz, Bedenimiz, Emeğimiz İçin Hayır – 8 Mart'ta Sokaktayız" adı altında Kocaeli'de düzenlenen izinsiz gösteri/yürüyüşe yapılan müdahalede gözaltına alındı.

            PKK/KCK Terör Örgütüne müzahir oluşumlar ile sol tandanslı oluşumlar/yapılar örgütlenen düzenlenen eylem etkinliklere katıldı.

            Ahmet ÇIRTLIK
            Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme ve Tic. A.Ş'de temizlik görevlisi olarak çalıştı.

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüdeydan ECE'nin 2000 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldı.

            26.01.2001 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığının Gerçüş ilçesi Düzmeşe köyü kırsal alanında yapmış olduğu arazi arama-tarama sırasında bulunan sığınaklarda kimlik bilgileri ele geçirilmiştir.

            Veysi ALTINTAŞ
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde Şehir Planlamacısı olarak çalıştı. PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet göstermekteyken 26.03.2021 tarihinde yakalanan Güşlen PİRDUDAK ALTINTAŞ isimli örgüt mensubunun eşi.

            31.10.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarını, PKK/KCK terör örgütüne yönelik son zamanlarda yapılan operasyonları protesto etmek ve cezaevlerinde yapılan açlık grevlerine destek olmak üzere yapılan eyleme katıldı. PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına yapılan tüm legal ve illegal eylemleri organize eden KCK/TY (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Yürütmesi) ve bağlı oluşumlar içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik 10.01.2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındığı ve çıkarıldığı alt mahkemece 18.08.2018 tarihinde adli kontrol verilerek serbest bırakıldı.

            2021 yılında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan adli işlem gördü. PKK/KCK terör örgütünün CK/TM içerisinde yer alan ideolojik Alan Merkezi/Birim-Aydınlatma Komitesine bağlı faaliyet gösteren siyaset akademi yapılanmasında müzahir ile sol tandanslı oluşumlar organizesinde düzenlenen eylem/faaliyetlere katıldı.

            Murat KOÇ
            2021 yılı Mart-2022 yılı Haziran aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş'de çalıştı.

            DHKP/C terör örgütü içerisindeki faaliyetleri nedeniyle 27 Mayıs 2003'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 Temmuz 2003'te tahliye oldu.

            Fatma Gül ERYILDIZ ŞENVARDAR
            2021 yılı Mart-2022 yılı Temmuz aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalıştı.

            DHKP/C terör örgütü memur yapılanması DMH/KEC (Devrimci Memur Hareketi/Kamu Emekçileri Cephesi) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle 01 Eylül 2006'da 672 Sayılı KHK ile memurluktan ihraç edildi.


                Sadık BAYRAM
                İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de 02/2020-10/2021 tarihleri arasında görev yaptı.

                689 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı (Unvan: Astsubay – Kurum: Jandarma Genel Komutanlığı) FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığı devam eden süreçte tahliye olduğu tespit edildi.

                İrfan EMRE KOVANKAYA
                Belediyesi BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şriketi'nde 02/202 tarihinden itibaren görev yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken 686 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldı.

                FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "örgüte ait bir yurtta sorumlu olarak faaliyet gösterdiği" tespit edilmiştir.

                AHMET ÇIRTLIK
                İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de 09/2020-03/2022 tarihleri arasında görev yaptı.

                Kara Kuvvetleri Komutanlığında üsteğmen olarak görev yaparken 7145 sayılı kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı KHK'nın geçici 35. Maddesine göre kamu görevinden çıkarıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "Örgüt evinde kaldığı, sohbetlerine dahil olduğu" şeklinde adının geçtiği tespit edildi.

                FEYYAZ METEHAN
                İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de 02/2020-10/2021 tarihleri arasında görev yaptı.

                Polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldı. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifadesi "örgüte ait evlerde kaldığı" tespit edildi.

                Cengiz DÖNEGEL
                İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de 11/2021-03/2022 tarihinden itibaren görev yaptığı,

                Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yaparken 7145 sayılı kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı KHK'nın geçici 35. Maddesine göre rütbesi geri alındı. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem gördü.

                FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "örgüt evlerine gelen şahıs" şeklinde adının geçtiği tespit edildi.

                Serbun YURTSEVER
                İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de Ev Cihazları Teknikeri
                2014 yılının başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/ KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı. 22.017.2014 tarihinde Peşmerge güçlerine teslim oldu. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok legal/illegal eyleme katılıdğı tespit edildi.

                İfşa olunca 17 Ağustos 2022'de illegal yollardan Yunanistan'a kaçtı.

                Ömer KELEŞ
                İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de çamaşırhane elemanı

                2016 yılı ağustos ayı içerisinde Bingöl'de kırsal faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçen dökümanlarda Botan Erciş adlı Ömer Keleş isimli teöristin-sözde-kimlik kartı bulundu.

                2017 yılında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya üye olma", 2016 yılında, "6136 SKM ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar", 2018 yılında "Hakaret", 2022 yılında PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından işlem gördü.

                4 Mayıs 2017 tarihinde " PKK/KCK silahlı Terör örgütüne Üye Olma" suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye oldu.

                İbrahim DOĞAN
                İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de beden işçisi olarak çalıştı.

                2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

                Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu. (1) örgüt mensubunun teşhisinde, "Mardinli, 2008 katılımlı, 2009 yılında Hakurk Xinere Şehit Bawer taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğünü bildiğim örgüt mensubudur" şeklinde bilgiler verdi.

                Fikri KARABULUT
                İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fikri Karabulut, 2 Ocak 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılarak, BAWER kod adını kullanmaya başladı.

                19 Haziran 2014 tarihinde Hakkari'den teslim olduktan sonra İstanbul'da PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde yer alarak eylem ve etkinliklere katıldı.

                Nuri ÇİÇEK
                İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de Mezar Kazma İşçisi

                İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Nuri ÇİÇEK'in İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem/etkinliklerde yer aldığından 11.03.2003 tarihinden yakalanarak gözaltına alınmış ve 15.03.2003 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 01.08.2003 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılıp 21.09.2005 tarihinde teslim olmuş, 22.09.2005 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanıp, 26.01.2006 tarihinde tahliye oldu.

                Muharrem KILIÇ
                İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında İtfaiye Eri

                İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Muharrem KILIÇ, 2004 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapma arayışında iken gözaltına alınmış, akabinde ailesine teslim edilmiştir.

                Dökümanlarda yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrolarına 2014 yılında katılım yaptığı şeklinde adı geçtiğinden dolayı 03.11.2017 tarihinde Diyarbakır'da gözaltına alınmış, adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

                Şafak DURAN
                İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Sosyal Çalışmacı

                2016 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına DİREN AMARA kod adıyla katılım yaptı. 15.01.2021 tarihinde gözaltına alındı, işlemleri akabinde serbest bırakıldı.

                İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktayken 27.04.2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK terör örgütü adına yapılan eylem/etkinliklerde yer alarak örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

                İBB PKK'LI TERÖRİSTLER İŞ SAHİBİ YAPMIŞ!
                İBB'nin personel olarak kadrosuna kattığı teröristlerin kimlikleri ortaya çıkmıştı.

                Mükerrem Keskin (Xebat Serhat kod adlı)

                İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmetler Müdürlüğü'nde Sosyal Hizmet Uzmanı

                PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veye Üye Olma" suçundan adli işlem gördü.

                PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmekteyken 2015 yılında teslim oldu.

                    İbrahim Doğan
                    İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de işçi

                    2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

                    Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu.

                    Ömer Keleş
                    İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de çamaşırhane elemanı

                    2016 yılı ağustos ayı içerisinde Bingöl'de kırsal faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçen dökümanlarda Botan Erciş adlı Ömer Keleş isimli teöristin-sözde-kimlik kartı bulundu.

                    2017 yılında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya üye olma", 2016 yılında, "6136 SKM ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar", 2018 yılında "Hakaret", 2022 yılında PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından işlem gördü.

                    4 Mayıs 2017 tarihinde " PKK/KCK silahlı Terör örgütüne ÜYe Olma" suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye oldu.

                    Fikri Karabulut (Bawer kod adlı)
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fikri Karabulut, 2 Ocak 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılarak, BAWER kod adını kullanmaya başladı.

                    19 Haziran 2014 tarihinde Hakkari'den teslim olduktan sonra İstanbul'da PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde yer alarak eylem ve tkinliklere katıldı.


                        SerbunYurtsever:
                        Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok eyleme katıldı. 2014 yılında Irak'ta faaliyet yürütmek üzere terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı.

                        İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de ev cihazları teknikeri olarak çalıştı.

                        İfşa olunca 17 Ağustos 2022'de illegal yollardan Yunanistan'a kaçtı.

                        Nurettin Dalmış:
                        Kızı Songül Dalmış, 2021 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı ve hâlâ dağda. Hakkında PKK saflarındayken çatışmada öldürülen teröristlerin cenazelerine katıldığı yönünde güvenlik kayıtları var.

                        İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de beden işçisi olarak işe alındı.

                        Mehmet Bayka:
                        MLKP terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttü. İstanbul'da yaşa dışı birçok eylemde boy gösterip gözaltına alındı.

                        MLKP terör örgütüne yönelik 2015'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp denetimli serbestlikle bırakıldı.

                        Örgüt propagandası yapmaktan da kaydı olan Bayka, 2021 yılı Mart ayında İBB'ye bağlı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme ve Tic. A.Ş.'de çalıştı.

                            İLÇE BELEDİYELERİNDE DE DURUM FARKSIZ DEĞİL
                            Terör örgütü üyelerinin istihdamı sadece İBB'de İstanbul'da bulunan CHP yönetiminin elindeki ilçe belediyelerinde de gerçekleşiyor.

                            Kartal Belediyesi:

                            Sakine Topaloğlu Mordeniz
                            İstanbul Kartal Belediyesi'nde Kartursaş Kartal Ulaşım T.A.Ş.'de Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı

                            1995 yılında PKK/KCK terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonlarda, 1993-1995 yılları arasında örgütün Tunceli Hozat kırsalında faaliyet yürüttüğü ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısında sahte pasaportla yurt dışında kaçmaya çalışırken Ekim 1995'te yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

                            Yunanistan'da bulunan örgüt kamplarında, çeşitli silahlı ve bombalı saldırı eylemlerinde bulunmak üzere askeri ve siyasi eğitim gördü. DTP organizesinde yapılan birçok eylem ve etkinliğe aktif katılım.

                            Ataşehir Belediyesi:

                            Sedat Yılmaz
                            Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi Çalışanı

                            İstanbul Ataşehir Belediyesi 2018 yılı giriş kayıtlı olarak çalışan Sedat Yılmaz, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı.

                            Terör örgütü adına faaliyet yürütürken, 2017 Mayıs ayında kırsal alandan ayrılarak yurt içine döndü.

                            Küçükçekmece Belediyesi:

                            Erkan Aygül
                            İstanbul Küçükçekmece Belediyesi çalışanı

                            PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve etkinliklere katıldı ve örgüt adına Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttü.

                            PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyonda 30.07.1997 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

                                Bakırköy Belediyesi:

                                İskender Sapan
                                İstanbul Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nde Kültür Merkezi görevlisi

                                1999 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. 2010 yılı Şubat ayında Şırnak'ta güvenlik güçlereine teslim oldu.



                                PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar" suçundan adli işlem gördü.

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                                Togg Araç Finansmanı
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