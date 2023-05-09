CHP'li İBB'de PKK sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı! Skandal sözler: PKK'ya kimse bir şey söyleyemez

Mahmut Hakan KOÇAK

2020 yılı Şubat – Temmuz tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj bünyesinde çalıştı.

15.01.2016 tarihinde, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına karşı güvenlik güçlerince icra edilen operasyonları ve operasyon bölgelerinde konuşlanan sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amacıyla "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı metni imzaladığı gerekçesiyle, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "TCK Madde 301 (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılamak) PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak, Suç ve Suçluyu Övmek" suçlarından açılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

08.03.2017 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Yaşam Hakkımız, Özgürlüğümüz, Bedenimiz, Emeğimiz İçin Hayır – 8 Mart'ta Sokaktayız" adı altında Kocaeli'de düzenlenen izinsiz gösteri/yürüyüşe yapılan müdahalede gözaltına alındı.

PKK/KCK Terör Örgütüne müzahir oluşumlar ile sol tandanslı oluşumlar/yapılar örgütlenen düzenlenen eylem etkinliklere katıldı.

Ahmet ÇIRTLIK

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme ve Tic. A.Ş'de temizlik görevlisi olarak çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüdeydan ECE'nin 2000 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldı.

26.01.2001 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığının Gerçüş ilçesi Düzmeşe köyü kırsal alanında yapmış olduğu arazi arama-tarama sırasında bulunan sığınaklarda kimlik bilgileri ele geçirilmiştir.

Veysi ALTINTAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde Şehir Planlamacısı olarak çalıştı. PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet göstermekteyken 26.03.2021 tarihinde yakalanan Güşlen PİRDUDAK ALTINTAŞ isimli örgüt mensubunun eşi.

31.10.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarını, PKK/KCK terör örgütüne yönelik son zamanlarda yapılan operasyonları protesto etmek ve cezaevlerinde yapılan açlık grevlerine destek olmak üzere yapılan eyleme katıldı. PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına yapılan tüm legal ve illegal eylemleri organize eden KCK/TY (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Yürütmesi) ve bağlı oluşumlar içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik 10.01.2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındığı ve çıkarıldığı alt mahkemece 18.08.2018 tarihinde adli kontrol verilerek serbest bırakıldı.

2021 yılında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan adli işlem gördü. PKK/KCK terör örgütünün CK/TM içerisinde yer alan ideolojik Alan Merkezi/Birim-Aydınlatma Komitesine bağlı faaliyet gösteren siyaset akademi yapılanmasında müzahir ile sol tandanslı oluşumlar organizesinde düzenlenen eylem/faaliyetlere katıldı.