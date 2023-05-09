CHP'li İBB'de PKK sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı! Skandal sözler: PKK'ya kimse bir şey söyleyemez

Serbun YURTSEVER
İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de Ev Cihazları Teknikeri
2014 yılının başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/ KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı. 22.017.2014 tarihinde Peşmerge güçlerine teslim oldu. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok legal/illegal eyleme katılıdğı tespit edildi.
İfşa olunca 17 Ağustos 2022'de illegal yollardan Yunanistan'a kaçtı.
Ömer KELEŞ
İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de çamaşırhane elemanı
2016 yılı ağustos ayı içerisinde Bingöl'de kırsal faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçen dökümanlarda Botan Erciş adlı Ömer Keleş isimli teöristin-sözde-kimlik kartı bulundu.
2017 yılında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya üye olma", 2016 yılında, "6136 SKM ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar", 2018 yılında "Hakaret", 2022 yılında PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından işlem gördü.
4 Mayıs 2017 tarihinde " PKK/KCK silahlı Terör örgütüne Üye Olma" suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye oldu.
İbrahim DOĞAN
İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de beden işçisi olarak çalıştı.
2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.
Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu. (1) örgüt mensubunun teşhisinde, "Mardinli, 2008 katılımlı, 2009 yılında Hakurk Xinere Şehit Bawer taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğünü bildiğim örgüt mensubudur" şeklinde bilgiler verdi.
Fikri KARABULUT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fikri Karabulut, 2 Ocak 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılarak, BAWER kod adını kullanmaya başladı.
19 Haziran 2014 tarihinde Hakkari'den teslim olduktan sonra İstanbul'da PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde yer alarak eylem ve etkinliklere katıldı.
Nuri ÇİÇEK
İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de Mezar Kazma İşçisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Nuri ÇİÇEK'in İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem/etkinliklerde yer aldığından 11.03.2003 tarihinden yakalanarak gözaltına alınmış ve 15.03.2003 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 01.08.2003 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılıp 21.09.2005 tarihinde teslim olmuş, 22.09.2005 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanıp, 26.01.2006 tarihinde tahliye oldu.
Muharrem KILIÇ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında İtfaiye Eri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Muharrem KILIÇ, 2004 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapma arayışında iken gözaltına alınmış, akabinde ailesine teslim edilmiştir.
Dökümanlarda yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrolarına 2014 yılında katılım yaptığı şeklinde adı geçtiğinden dolayı 03.11.2017 tarihinde Diyarbakır'da gözaltına alınmış, adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.