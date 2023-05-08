Kronik tetikçi Fatih Altay’lıdan aklama seansı! CHP’li belediyelerin sorumluluğunu Bakanlığa yıkmaya çalıştı





BAKANLIK DEĞİL CHP'Lİ BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA!

Oysa söz konusu Bozburun mevkisindeki yapılaşmayla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'nün Fatih Altaylı'nın paylaştığı alanla ilgili bu yazıdan tam 2 ay önce CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne ayrı ayrı "İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bölgedeki yapılaşmayla ilgili işlem yapılmasını" istenen resmî yazı gönderdiği belirlendi. Üstelik bu resmî yazıya rağmen iki CHP'li belediyenin de adım atmadığı da mecut durumda ortada.