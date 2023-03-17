"Sağda solda tek tük Togg var diyen" Fatih Altaylı yine rezil oldu! Bakan Varank: Bu üretim bandı var ya...

24 SAATTE TALEP YAĞDI
Togg'dan yapılan açıklamada 24 saatte 22 bin 150 sipariş geldiği belirtilirken Togg Teknoloji Kampüsünden anlık görüntü paylaşıldı.
Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!"
27 MART'A KADAR DEVAM EDECEK
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.