"Sağda solda tek tük Togg var diyen" Fatih Altaylı yine rezil oldu! Bakan Varank: Bu üretim bandı var ya...





Öte yandan Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Togg'un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik'teki fabrikaya ilişkin görüntüler için şu ifadeleri kullanmıştı:



"Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var. Mart'a kadar 3500 araç üretilip, tip onayı ve homologasyon için Almanya'ya yollanacak araçlar. Her gün elde 30 araç üretmek kolay olmaz. Üretim bandının devreye girmesi şart. İnşallah TOGG yönetimi yakın zamanda çalışmaya başlamış bir üretim bandı görüntüsünü servis eder de, bizim de içimiz rahatlar."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN