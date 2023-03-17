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    • 17.03.2023 23:19
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    • 17.03.2023 23:19
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    "Sağda solda tek tük Togg var diyen" Fatih Altaylı yine rezil oldu! Bakan Varank: Bu üretim bandı var ya...

    Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'un ön siparişi dün akşam başlamıştı. Yerli otomobile resmen talep yağdı.Milli gururmuz Togg üzerinden algı oluşturmaya çalışan kronik Fatih Altaylı ise yine rezil oldu."Sağda solda tek tük Togg var" diyerek yalan söyleyen Altaylıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fena ti'ye aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fatih Altaylı yine rezil oldu!

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yıllardır beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, şimdi de ön siparişler için başvuruları kabul etmeye başladı.



    24 SAATTE TALEP YAĞDI
    Togg'dan yapılan açıklamada 24 saatte 22 bin 150 sipariş geldiği belirtilirken Togg Teknoloji Kampüsünden anlık görüntü paylaşıldı.


    Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!"



    27 MART'A KADAR DEVAM EDECEK
    Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.



        FATİH ALTAYLI'YI FENA Tİ'YE ALDI
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altaylı'nın Togg ile ilgili söylediklerini paylaştı Yaşananların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Varank, Fatih Altaylı'nın Togg ile ilgili, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var" sözlerini paylaştı.



        "BU ÜRETİM BANDI VAR YA… İZLEMESİ MUHTEŞEM"
        Varank paylaşımında, "Bu üretim bandı var ya… İzlemesi muhteşem!" ifadelerine yer verdi.



        Öte yandan Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Togg'un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik'teki fabrikaya ilişkin görüntüler için şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var. Mart'a kadar 3500 araç üretilip, tip onayı ve homologasyon için Almanya'ya yollanacak araçlar. Her gün elde 30 araç üretmek kolay olmaz. Üretim bandının devreye girmesi şart. İnşallah TOGG yönetimi yakın zamanda çalışmaya başlamış bir üretim bandı görüntüsünü servis eder de, bizim de içimiz rahatlar."

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        Fatih Altaylı yine rezil oldu!
        Haberler Güncel "Sağda solda tek tük Togg var diyen" Fatih Altaylı yine rezil oldu! Bakan Varank: Bu üretim bandı var ya...
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