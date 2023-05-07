’Yüzyılın Mitingi’ne gidemeyen milyonlar sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin en büyük mitingi olan ve her seçimde yeni bir rekor elde edilen Büyük İstanbul Mitingini bugün gerçekleşti. Havalimanı bölgesinde sabah saatlerinden bu yana yoğunluk dikkat çekerken alana 1 milyon 700 bin kişi katılım sağladı.

