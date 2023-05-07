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'Yüzyılın Mitingi'ne gidemeyen milyonlar sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu

Başkan Eroğdan'ın Büyük İstanbul Mitingini bugün gerçekleşti. 'Yüzyılın Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişi katılım sağlarken, Atatürk Havalimanı'na gidemeyen milyonlar sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

07.05.2023 21:13 - Son Güncelleme: 07.05.2023 21:39
’Yüzyılın Mitingi’ne gidemeyen milyonlar sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin en büyük mitingi olan ve her seçimde yeni bir rekor elde edilen Büyük İstanbul Mitingini bugün gerçekleşti. Havalimanı bölgesinde sabah saatlerinden bu yana yoğunluk dikkat çekerken alana 1 milyon 700 bin kişi katılım sağladı.

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’Yüzyılın Mitingi’ne gidemeyen milyonlar sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu

Mitinge katılamayan milyonlarca vatandaş da sosyal medya platformlarından #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında yorum ve paylaşımlarda bulundu.

’Yüzyılın Mitingi’ne gidemeyen milyonlar sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ TARİHİ MİTİNGLE AÇILIYOR
Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açıldı.

’Yüzyılın Mitingi’ne gidemeyen milyonlar sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gidemeyen vatandaşların sosyal medya üzerinden gönderdiği 'Türkiye Sana Emanet' etiketli bazı paylaşımlar...

’Yüzyılın Mitingi’ne gidemeyen milyonlar sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu
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