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    • 07.05.2023 23:47
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    • 07.05.2023 23:47
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    Takvim.com.tr 'Yüzyılın Mitingi'nde! AK Partili Osman Nuri Kabaktepe ve Özlem Zengin'den çok özel açıklamalar

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Takvim.com.tr'ye açıklamlarda bulundu. CHP yandaşlarının AK Parti'nin 2014'teki miting görüntülerini 7'li koalisyonun mitingi gibi paylaşmalarına esprili bir cevap veren ve alanda 1 milyondan fazla İstanbullunun olacağını belirten Kabaktepe, "Bugün yeni bir fotoğraf daha vereceğiz. Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler. Kırmızı-beyaz burada olacak, başka renkler olmayacak. Telif hakkı istemiyoruz." dedi. Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Batı'nın seçim ile ilgi provokosyonlarını çok sert bir dille eleştirdi. Zengin, "Türkiye’deki seçimler onların anlayacağı türden seçimler değil. Bu ülkede her şey çok aleni şekilde yapılıyor, algı operasyonu değil. Kendilerinin kazanmasını istediği Millet İttifakı lehine bize göstermeye yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye’deki insanlar bu tip şeylerden çok rahatsızlık duyuyor" ifadelerini kullandı.

    Fatma Gül
    Yasin Aktaş
    takvim.com.tr
    Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler

    AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluştu.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap ettiği "Büyük İstanbul Mitingi" 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti.



    Takvim.com.tr ekibinden Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş 'Yüzyılın Miting'inde çok özel röportajlara imza attı.

    YAPAMADIKLARI MİTİNG İÇİN BURANIN FOTOĞRAFINI KULLANABİLİRLER
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.



        CHP yandaşlarının AK Parti'nin 2014'teki miting görüntülerini 7'li koalisyonun mitingi gibi paylaşmalarına esprili bir cevap veren ve alanda 1 milyondan fazla İstanbullunun olacağını belirten Kabaktepe, "Bugün yeni bir fotoğraf daha vereceğiz. Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler. Kırmızı-beyaz burada olacak, başka renkler olmayacak. Telif hakkı istemiyoruz." dedi.



        VATANDAŞLARIMIZ AŞKLA GELİYOR
        Değişmeyen artan bir coşku çok az rastlanır. Allah'ın bize çok büyük lütfu. Şimdi bu insanlarımızın çoğu kendi imkanlarıyla yürüyerek, inerek, binerek bütün toplu taşıma araçlarıyla severek, aşkla geliyorlar. Buraya gelmeyi, bende buradayım demeyi, bende sizinle beraberim ey beni gör Türkiye, beni gör dünya biz çok büyük bir aileyiz çok büyük bir ekibiz demek için geliyorlar. O nedenle benim için derin bir sevinç kaynağı oluyor. İçten bir sevinç bu tabloyu böyle görebilmek.



        BATI'NIN ALGI OPERASYONUNA SERT TEPKİ
        Utanç verici bir şey bence. Demokrasi dediğiniz şey sizinle aynı fikirde olmasanız da bir iradeye razı olmaktır. Bir fotoğrafı doğru algılamaktır. Zaten Avrupa, Amerika'da manipülasyonlar var mı var. Kendi seçimlerinde de var başta Brexit var. Amerika seçimleriyle ilgili pek çok tartışma var. Türkiye'deki seçimler onların anlayacağı türden seçimler değil. Bu ülkede her şey çok aleni şekilde yapılıyor, algı operasyonu değil. Kendilerinin kazanmasını istediği Millet İttifakı lehine bize göstermeye yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'deki insanlar bu tip şeylerden çok rahatsızlık duyuyor.

        Onların arzu ettiği şey haber mi yapmak istiyorsunuz? Yapın. Kim daha başarılıysa onu gösterin veya tarafsız kalın. Ama nihayetinde Türkiye'de 21 yıldır halkın reyleriyle, halkın annesinin ak sütü gibi helal reyleriyle buraya gelmiş sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na böyle bir yafta gösterilmesini utanç verici buluyorum ve seçmenimizi de çok ciddi kenetlediği kanaatindeyim.

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        Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler
        Haberler Güncel Takvim.com.tr 'Yüzyılın Mitingi'nde! AK Partili Osman Nuri Kabaktepe ve Özlem Zengin'den çok özel açıklamalar
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