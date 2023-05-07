Takvim.com.tr 'Yüzyılın Mitingi'nde! AK Partili Osman Nuri Kabaktepe ve Özlem Zengin'den çok özel açıklamalar





BATI'NIN ALGI OPERASYONUNA SERT TEPKİ

Utanç verici bir şey bence. Demokrasi dediğiniz şey sizinle aynı fikirde olmasanız da bir iradeye razı olmaktır. Bir fotoğrafı doğru algılamaktır. Zaten Avrupa, Amerika'da manipülasyonlar var mı var. Kendi seçimlerinde de var başta Brexit var. Amerika seçimleriyle ilgili pek çok tartışma var. Türkiye'deki seçimler onların anlayacağı türden seçimler değil. Bu ülkede her şey çok aleni şekilde yapılıyor, algı operasyonu değil. Kendilerinin kazanmasını istediği Millet İttifakı lehine bize göstermeye yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'deki insanlar bu tip şeylerden çok rahatsızlık duyuyor.

Onların arzu ettiği şey haber mi yapmak istiyorsunuz? Yapın. Kim daha başarılıysa onu gösterin veya tarafsız kalın. Ama nihayetinde Türkiye'de 21 yıldır halkın reyleriyle, halkın annesinin ak sütü gibi helal reyleriyle buraya gelmiş sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na böyle bir yafta gösterilmesini utanç verici buluyorum ve seçmenimizi de çok ciddi kenetlediği kanaatindeyim.

