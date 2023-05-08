20 yıllık zorlu yolculuk: Milli gurur Kızılelma'nın öyküsü belgesel oldu!

Bayraktar Kızılelma (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşınıyor. Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu belgeselde yer alıyor.
BELGESEL PROJESİ YAKLAŞIK 9 AYDA TAMAMLANDI
Yönetmenliğini "Akıncı" belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için, İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar Kızılelma test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.
İKİ BÖLÜM OLACAK
İki bölüm olarak yayınlanacak "Hedef Kızılelma", Bayraktar Kızılelma'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşuşuna kadar geçen sürede yaşananları ve Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını geliştiren firması Baykar ile Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı zorlu süreci konu alıyor.
Belgeselin ilk bölümü 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 21.00'da Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Devam eden post prodüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra belgeselin 2. bölümü de yine Baykar'a ait YouTube kanalında gösterime girecek.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda Kızılelma ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatıyor.