20 yıllık zorlu yolculuk: Milli gurur Kızılelma'nın öyküsü belgesel oldu!





Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025'te TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. İstanbul ve İzmir'de ziyarete açılan TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA'yı şimdiye kadar yüz binlerce vatandaş ziyaret etti. Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. BayraktarKızılelma, 1 yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

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