İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşu izleyip eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte selamlayan Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı'yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması" dedi.
TEKNOFEST 2023 heyecanı 4'üncü gününde de devam ediyor. TEKNOFEST çerçevesinde İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK kol uçuşu gerçekleştirdi.
İnsanlı ve insansız savaş uçaklarının tarihi uçuşlarını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte izledi. Selçuk ve Sümeyye Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK'ün geçişlerini selamladı.
"Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor" diyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti: "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı'yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması.