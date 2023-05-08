20 yıllık zorlu yolculuk! 'Hedef Kızılelma' belgeseli 10 Mayıs'ta yayında

Bayraktar Kızılelma (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşınıyor. Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu belgeselde yer alıyor.

BELGESEL PROJESİ YAKLAŞIK 9 AYDA TAMAMLANDI

Yönetmenliğini "Akıncı" belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için, İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar Kızılelma test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. Öte yandan ilk belgeselin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta yayınlanacak.