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20 yıllık zorlu yolculuk! 'Hedef Kızılelma' belgeseli 10 Mayıs'ta yayında

20 yıllık zorlu yolculuk! 'Hedef Kızılelma' belgeseli 10 Mayıs'ta yayında
08.05.2023 19:01

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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın hikayesi belgesel oldu. 2 ayrı bölümden oluşan belgeselde hem insansız jetin geliştirilme aşaması hem de Bayraktar ailesinin 20 yıl boyunca yaşadıkları anlatılıyor. Öte yandan ilk belgeselin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta yayınlanacak.

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Bayraktar Kızılelma (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşınıyor. Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu belgeselde yer alıyor.

BELGESEL PROJESİ YAKLAŞIK 9 AYDA TAMAMLANDI
Yönetmenliğini "Akıncı" belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için, İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar Kızılelma test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. Öte yandan ilk belgeselin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta yayınlanacak.

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