CHP'nin Erzurum'da yaktığı provokasyon ateşini fondaşları harladı! Barış Yarkadaş 2015 tarihli fotoğrafı paylaşıp polisi hedef gösterdi

Maltepe mitinginde büyük bir hüsrana uğrayan CHP fiyaskoyu perdelemek, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'ndaki 'Yüzyılın Mitingi'ni gölgelemek adına kirli bir provokasyona soyundu.
Başrolde Ekrem İmamoğlu var idi... Erzurum'da kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeden korsan miting düzenleyen İmamoğlu'na HDPKK ile yürütülen kirli ittifak nedeniyle büyük tepki gösterildi.
İmamoğlu'nun ekibinde yer alan CHP'lilerin gelen tepkilere küfürlerle yanıt vermesi sonucu arbede çıktı. Bu durum sonrası Ekrem İmamoğlu tıpkı Saraçhane'de olduğu gibi kendisine yeni bir mağduriyet tiyatrosu devşirdi.
ERZURUMLULARI SUÇLADI, POLİSE İFTİRA ATTI
Erzurumluları provokatör olmakla suçladı, polislere iftira atıp "Konuşurken taşlar yağmaya başladı, TOMA var tek bir su sıkmadı. Polis müdahale etmedi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP yandaşları, Erzurum'da yanan provokasyon ateşini benzin dökerek büyütmek için kolları sıvadı.
CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ 2015 TARİHLİ FOTOĞRAFI YENİYMİŞ GİBİ SERVİS ETTİ
CHP'li Barış Yarkadaş, 2015 tarihli HDP'nin Erzurum mitinginde kayıtlara geçen bir görüntüyü yeniymiş gibi servis ederek Ekrem İmamoğlu'na siyasi alan açmak istedi.
Ancak görüntünün eski olduğunun farkına varan Yarkadaş, apar topar paylaşımını sildi.
Söz konusu fotoğrafı detaylıca mercek altına aldığımızda 04.06.2015 tarihinde kayıtlara geçtiği, gözaltına alınanların da HDP mitinginde taşkınlık çıkartan KCK'lılar olduğu ortaya çıktı.