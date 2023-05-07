CHP'nin Erzurum'da yaktığı provokasyon ateşini fondaşları harladı! Barış Yarkadaş 2015 tarihli fotoğrafı paylaşıp polisi hedef gösterdi

Maltepe mitinginde büyük bir hüsrana uğrayan CHP fiyaskoyu perdelemek, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'ndaki 'Yüzyılın Mitingi'ni gölgelemek adına kirli bir provokasyona soyundu.



Başrolde Ekrem İmamoğlu var idi... Erzurum'da kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeden korsan miting düzenleyen İmamoğlu'na HDPKK ile yürütülen kirli ittifak nedeniyle büyük tepki gösterildi.



İmamoğlu'nun ekibinde yer alan CHP'lilerin gelen tepkilere küfürlerle yanıt vermesi sonucu arbede çıktı. Bu durum sonrası Ekrem İmamoğlu tıpkı Saraçhane'de olduğu gibi kendisine yeni bir mağduriyet tiyatrosu devşirdi.