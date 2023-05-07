YSK yurtdışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

YSK: "Saat 22.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 556 bin 469 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 110 bin 355 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824'dir."



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