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    • Güncel
    • 07.05.2023 22:28
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    • 07.05.2023 22:28
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    YSK yurtdışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

    YSK: “Saat 22.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 556 bin 469 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 110 bin 355 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824’dir.”

    YSK yurtdışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

    YSK: "Saat 22.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 556 bin 469 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 110 bin 355 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824'dir."

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel YSK yurtdışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
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