Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz, Almanlara öttü! Kıbrıs'a dil uzattı, Kandil'e selam çaktı

Türkiye artık tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK'ya verdiği vaatlerle Kandil'e selam çaktı.
"ÖZERKLİK VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" VAADİ
Bu açıklamalar sonrası HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları üst üste gelirken CHP'li isimler de "Özerklik ve Demirtaş'a özgürlük" vaatlerini sık sık dile getirmeyi sürdürdü.
ZAFER İŞARETİ YAPTILAR
Hatta Van'da yapılan mitingde CHP mitinginde HDPKK bayrakları sallanırken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu topluluğu zafer işaretiyle selamladı.