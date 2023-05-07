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    • Güncel
    • 07.05.2023 22:11
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    • 07.05.2023 22:21
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    Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz, Almanlara öttü! Kıbrıs'a dil uzattı, Kandil'e selam çaktı

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, Alman basınına skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiren Çeviköz, Suriye'deki askeri operasyonları da durdurmayı vaad etti. Çeviköz, "Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu’nun danışmanından skandal açıklamalar

    Türkiye artık tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK'ya verdiği vaatlerle Kandil'e selam çaktı.



    "ÖZERKLİK VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" VAADİ
    Bu açıklamalar sonrası HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları üst üste gelirken CHP'li isimler de "Özerklik ve Demirtaş'a özgürlük" vaatlerini sık sık dile getirmeyi sürdürdü.



    ZAFER İŞARETİ YAPTILAR
    Hatta Van'da yapılan mitingde CHP mitinginde HDPKK bayrakları sallanırken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu topluluğu zafer işaretiyle selamladı.



        ÖCALAN SLOGANLARI
        Ayrıca miting alanına gelen HDPKK'lılar bebek katili Öcalan için slogan attı.



        ALMAN GAZETESİNE İTİRAFLAR
        Bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Alman Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine konuştu.



        TÜRKİYE'NİN KIBRIS POLİTİKASINA ELEŞTİRİ
        Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiren Çeviköz, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamalı. Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı. Aynı şekilde Atina da Rumların iç işlerine karışmamalı." ifadelerini kullandı.



            PKK'YI SEVİNDİRECEK VAAD
            Suriye'deki askeri operasyonları da durdurmayı vadeden Çeviköz, "Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" dedi.



            RUSYA İLE İLİŞKİLERİ 'BOZMA' VAADİNDE DE BULUNMUŞTU
            Geçtiğimiz günlerde Politico'ya konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacaklarını söylemişti. Çeviköz, Demirtaş ile Kavala'nın tahliyesi konusunda da AİHM'e uyma sözü vermişti.

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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz, Almanlara öttü! Kıbrıs'a dil uzattı, Kandil'e selam çaktı
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