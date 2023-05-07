Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz, Almanlara öttü! Kıbrıs'a dil uzattı, Kandil'e selam çaktı





RUSYA İLE İLİŞKİLERİ 'BOZMA' VAADİNDE DE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Politico'ya konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacaklarını söylemişti. Çeviköz, Demirtaş ile Kavala'nın tahliyesi konusunda da AİHM'e uyma sözü vermişti.

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