Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.05.2023 18:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2023 19:43
    ABONE OL

    7'li koalisyona bir miting şoku daha! Manisalı vatandaşlardan Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a tokat gibi cevap

    14 Mayıs yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaşın 7'li koalisyona ilgisizliği mitinglere de her defasında yansımaya devam ediyor. İP Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş Manisa'da düzenledikleri mitingde yine umduklarını bulamadılar.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyona bir miting şoku daha!

    14 Mayıs genel seçimleri için parti ve liderler sahaya inerken 7'li koalisyonun mitinglerinin boş kaldığı gözler önüne serildi. Kayseri, Erzurum, Balıkesir, Konya ve Afyon şimdi de Manisa 7'liye soğuk duş aldırdı.

    MANİSA'DA 7'LİYE MİTİNG ŞOKU
    İP Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya gitti. 7'liye olan ilgisizlik Manisa'da da aynı oldu. Meydanı aralıklı durarak dolu göstermeye çalışan 7'li havadan çekilen görüntülerden kaçamadı. Alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görüldü.

    MANİSA BAŞKAN ERDOĞAN'I COŞKUYLA KARŞILADI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği Manisa'daki mitinginde meydanlar tıklım tıklım doldu. Seçim sonrası Türkiye Yüzyılı'nı Manisa'da inşa edeceklerini ifade eden Erdoğan coşkulu kalabalığa seslendi.

    Öte yandan mitinginde "Bir solukta 20 yılın hizmetleri" başlıklı video izletildiği anlar büyük beğeni toplamıştı.

        SAKARYA'DA MEYDANLAR BOŞ KALDI
        İkili Manisa'nın ardından Sakarya'ya geçti. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sahnede konuşma yaptığı esnada kendisini dinlenemeye gelenlerin oranı bir kez daha sosyal medyada gündeme geldi. Diğer şehirlerde olduğu gibi buradan da eli boş döndüler.

        KAYSERİ VE BALIKESİR MİTİNGİNDE HÜSRANA UĞRAYAN 7'Lİ
        Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'ye gitmişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Akşener, durumun bir benzerini daha yaşamıştı.

        GİTTİLERİ HER YERDEN ELİ BOŞ DÖNDÜLER
        İP Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta Balıkesir'deydi. Balıkesirli vatandaşlar da Akşener'e koalisyonun beklediği ilgiyi göstermedi. Miting alanının boş kaldığı görüldü.

            KONYA'DA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRAN 7'Lİ
            Geçtiğimiz hafta Konya mitinginde kalabalığı bir hayli zor toplayan 7'li neye uğradığını şaşırdı. Öte yandan Mansur Yavaş beklediği kalabalığı bulamayınca, "Daha uygun bir zamanda yine geliriz" diyerek Konya'dan ayrılmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            #TürkiyeSanaEmanet etiketi üzerinden siyasi operasyon!
            Haberler Güncel 7'li koalisyona bir miting şoku daha! Manisalı vatandaşlardan Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a tokat gibi cevap
                loading
                SON DAKİKA