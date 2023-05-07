7'li koalisyona bir miting şoku daha! Manisalı vatandaşlardan Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a tokat gibi cevap

14 Mayıs genel seçimleri için parti ve liderler sahaya inerken 7'li koalisyonun mitinglerinin boş kaldığı gözler önüne serildi. Kayseri, Erzurum, Balıkesir, Konya ve Afyon şimdi de Manisa 7'liye soğuk duş aldırdı.
MANİSA'DA 7'LİYE MİTİNG ŞOKU
İP Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya gitti. 7'liye olan ilgisizlik Manisa'da da aynı oldu. Meydanı aralıklı durarak dolu göstermeye çalışan 7'li havadan çekilen görüntülerden kaçamadı. Alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görüldü.
MANİSA BAŞKAN ERDOĞAN'I COŞKUYLA KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği Manisa'daki mitinginde meydanlar tıklım tıklım doldu. Seçim sonrası Türkiye Yüzyılı'nı Manisa'da inşa edeceklerini ifade eden Erdoğan coşkulu kalabalığa seslendi.
Öte yandan mitinginde "Bir solukta 20 yılın hizmetleri" başlıklı video izletildiği anlar büyük beğeni toplamıştı.