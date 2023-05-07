7'li koalisyona bir miting şoku daha! Manisalı vatandaşlardan Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a tokat gibi cevap

SAKARYA'DA MEYDANLAR BOŞ KALDI

İkili Manisa'nın ardından Sakarya'ya geçti. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sahnede konuşma yaptığı esnada kendisini dinlenemeye gelenlerin oranı bir kez daha sosyal medyada gündeme geldi. Diğer şehirlerde olduğu gibi buradan da eli boş döndüler.