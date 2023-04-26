7'li koalisyona miting şoku! Vatandaş Meral Akşener'e de Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilgi göstermiyor

BİR ANDA MEYDAN BOŞALDI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlara seslenen Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlar, İYİ Parti ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları ile İl Başkanlarının isimleri okunmaya başlayınca bir anda meydandan ayrılması dikkatlerden kaçmadı.