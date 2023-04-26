7'li koalisyona miting şoku! Vatandaş Meral Akşener'e de Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilgi göstermiyor

18 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor.
Cumhurbaşkanı adayları ve ittifak ortakları ise kalan süreci il ve ilçe mitingleriyle değerlendiriyor.
Partiler, hemen hemen her gün farklı şehirlerde vatandaşlara sesleniyor.
Ancak 7'li koalisyonun mitinglerinin boş kaldığı gözler önüne serildi.
BUGÜN KAYSERİ DÜN BALIKESİR İYİ PARTİ MİTİNGLERİ BOŞ KALDI
Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'ye gitti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Akşener, durumun bir benzerini daha yaşadı.
KAYSERİLİLER İLGİ GÖSTERMEDİ
Kayseri'deki miting alanında hazırlıklar sona ererken, Akşener eline mikrofonu alarak konuşmaya başladı. Bu sırada meydandaki vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti.