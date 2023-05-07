Milli irade Başkan Erdoğan'ın yanında! Üsküdar'da sevgi seli: "Reis seni yalnız bırakmayacağız, dualarımız sizinle"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için Üsküdar Kısıklı'daki evinden aracıyla çıktı.
Yol kenarında bekleyen vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan da vatandaşlarla bür süre sohbet etti.
"REİS SENİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Erdoğan "Reis seni yalnız bırakmayacağız", "Dualarımız sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun" diyen vatandaşlara " Sağol" diyerek karşılık verdi.
Vatandaşların sevgi gösterileri sırasında Cumhurbaşkanlığı korumaları da Erdoğan'ı bekleyen ailelelerin çocuklarına oyuncak dağıttı.
Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbetin ardından, Kısıklı'daki helikopter pistinden mitingin yapılacağı Atatürk Havalimanı'na hareket etti.