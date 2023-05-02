Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da miting şoku! Buradan da eli boş döndüler

14 Mayıs Genel Seçimleri için parti ve liderler sahaya inerken İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Zafer Meydanında düzenlenen mitinge katıldı.

7'li Koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıkladığı ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkarahisar'a gelen Akşener, meydanın arka kısmının boş olduğunu görünce emniyet ekiplerinden bariyerlerin açılmasını talep etti.

"LÜTFEN BARİYERLERİ AÇAR MISINIZ?"

"Lütfen bariyerleri açar mısınız? Ben milletimden korkacaksam batsın bu dünya" diyen Akşener'in konuşma yaptığı kürsünün karşısındaki bariyerlerin kapalı tutularak vatandaşla kendisine mesafe koyması ise gözden kaçmadı.



İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği mitinge ilgi az oldu. Akşener, umduğunu bulamayınca seçim otobüsüne binerek Afyonkarahisar'dan ayrıldı.