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    • 02.05.2023 21:55
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    Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da miting şoku! Buradan da eli boş döndüler

    14 Mayıs 2023 yerel seçimlerine sayılı gün kala vatandaşın 7'li koalisyona ilgisizliği mitinglere de yansıdı. İP Genel Başkanı Meral Akşener ile ABB Başkanı Mansur Yavaş Afyonkarahisar'da düzenledikleri mitingde hayatlarının şokunu yaşadılar. Söz konusu mitingde Yavaş'ın Afyonlulara Ankara'da yaptığı çalışmaları anlatması, Akşener'in miting konuşması vatandaşı coşturmadı.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener ve Mansur Yavaş Afyon’da miting şoku!

    14 Mayıs Genel Seçimleri için parti ve liderler sahaya inerken İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Zafer Meydanında düzenlenen mitinge katıldı.

    7'li Koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıkladığı ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkarahisar'a gelen Akşener, meydanın arka kısmının boş olduğunu görünce emniyet ekiplerinden bariyerlerin açılmasını talep etti.

    "LÜTFEN BARİYERLERİ AÇAR MISINIZ?"
    "Lütfen bariyerleri açar mısınız? Ben milletimden korkacaksam batsın bu dünya" diyen Akşener'in konuşma yaptığı kürsünün karşısındaki bariyerlerin kapalı tutularak vatandaşla kendisine mesafe koyması ise gözden kaçmadı.


    İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği mitinge ilgi az oldu. Akşener, umduğunu bulamayınca seçim otobüsüne binerek Afyonkarahisar'dan ayrıldı.



    MİTİNGDE PARTİ BAYRAKLARI YERLERE ATILDI
    Meral Akşener'in Afyonkarahisar mitinginde parti bayraklarının yerlere atılması ve Zafer Meydanında bulunan Valilik Yön tabelasının sökülmesi objektiflere yansıdı.

    Öte yandan basın mensuplarının ayrıldığı alana vatandaşların alınmasına bazı basın mensupları tepki gösterdi.



    AFYONKARAHİSAR'DA BAŞKAN ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ
    Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti.

        Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz" diyerek coşkulu kalabalığa hitap etmişti.

        Zafer Meydanı adeta tıklım tıklım dolmuştu.

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