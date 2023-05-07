Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, görev için gittiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesinde silah kazası sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Mehmet Sevim'in acı haberi, baba ocağı Aksaray'a ateş düşürdü. 1'i kız 3 çocuk babası Biyami Sevim ve anne Meryem Sevim'in oğullarının şehadet haberini ziyarete gittikleri İstanbul Esentepe'de oturan diğer oğulları Necdet Sevim'in evinde aldıkları öğrenildi.
20 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in 20 gün önce memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyüne gelerek ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Bekar olan şehit Sevim'in cenazesinin yarın ikindi namazı sonrası Satansarı köyünde defnedilmesi bekleniyor.