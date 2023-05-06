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    • 06.05.2023 21:33
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    Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin'deki mitingine katılmak için Erdemlili Yörükler 3 bin araçla konvoy oluşturdu. Başkan Erdoğan'a büyük sevgi gösterisinde bulunan Yörükler, “Toroslardan indik Sayın Cumhurbaşkanımız Mersin’e gelmiş. Misafirimizi karşılayacağız, devletimizi karşılayacağız, Cumhurbaşkanımızın yanındayız” dedi.

    İHA
    Yörükler’den Başkan Erdoğan’a sevgi seli!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'deki mitingine katılmak için Erdemlili Yörükler, 3 bin araçla 5 kilometrelik konvoy oluşturdu.

    YÖRÜKLER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ I VİDEO İZLE



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu buluşma öncesinde Erdemlili Yörükler de yoğun katılım gösterdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da araçların süslenmesine bizzat katılırken 3 binden fazla araçla yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluştu. Parti bayrakları ile donatılan araçlarda binlerce kişi peş peşe seyir halinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gitti.



    Yörüklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Mersin'e gittiğinin belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bugün Mersin için özel bir gün. Büyük bir güne Mersin hazırlanıyor. Erdemli'de Yörüklerimiz akın akın Mersin'e gidiyor. Erdemlimizden sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncülüğünde 3 bin araç Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Mersin'e hareket ediyor. Hava yağmurlu olmasına rağmen binlerce insan, binlerce araçla akın akın Mersin'de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamanın hazzını, gururunu, onurunu birlikte yaşayacaklar" dedi.



        "CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"
        Cumhurbaşkanımızı karşılamak için Toroslardan geldiğini ifade eden Halil Okur adlı vatandaş, "Toroslardan indik Sayın Cumhurbaşkanımız Mersin'e gelmiş. Misafirimizi karşılayacağız, devletimizi karşılayacağız, Cumhurbaşkanımızın yanındayız" diye konuştu.



        ADAY VE KARAR NET: BAŞKAN ERDOĞAN
        Aday ve kararlarının net olduğunu ifade eden Hasan Karayip isimli vatandaş ise, "Biz Yörükler için adayımız net, kararımız net" şeklinde konuştu.
        Başkan Erdoğan'ın Mersin'e geldiği için mutlu olduğunu aktaranlardan Ayşe Tekin, "Hoş geldi, sağ olsun, vatanımıza hayırlı hayırlı iş, hayırlı aş versin" derken, Mahmut Sapmaz ise, "Yörükler olarak Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar
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