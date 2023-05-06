Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'deki mitingine katılmak için Erdemlili Yörükler, 3 bin araçla 5 kilometrelik konvoy oluşturdu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu buluşma öncesinde Erdemlili Yörükler de yoğun katılım gösterdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da araçların süslenmesine bizzat katılırken 3 binden fazla araçla yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluştu. Parti bayrakları ile donatılan araçlarda binlerce kişi peş peşe seyir halinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gitti.
Yörüklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Mersin'e gittiğinin belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bugün Mersin için özel bir gün. Büyük bir güne Mersin hazırlanıyor. Erdemli'de Yörüklerimiz akın akın Mersin'e gidiyor. Erdemlimizden sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncülüğünde 3 bin araç Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Mersin'e hareket ediyor. Hava yağmurlu olmasına rağmen binlerce insan, binlerce araçla akın akın Mersin'de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamanın hazzını, gururunu, onurunu birlikte yaşayacaklar" dedi.