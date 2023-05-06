Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar





ADAY VE KARAR NET: BAŞKAN ERDOĞAN

Aday ve kararlarının net olduğunu ifade eden Hasan Karayip isimli vatandaş ise, "Biz Yörükler için adayımız net, kararımız net" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın Mersin'e geldiği için mutlu olduğunu aktaranlardan Ayşe Tekin, "Hoş geldi, sağ olsun, vatanımıza hayırlı hayırlı iş, hayırlı aş versin" derken, Mahmut Sapmaz ise, "Yörükler olarak Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

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