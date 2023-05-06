Yörükler Başkan Erdoğan’ı Mersin'de 3 bin araçla karşıladı!

Yörüklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Mersin'e gittiğinin belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bugün Mersin için özel bir gün. Büyük bir güne Mersin hazırlanıyor. Erdemli'de Yörüklerimiz akın akın Mersin'e gidiyor. Erdemlimizden sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncülüğünde 3 bin araç Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Mersin'e hareket ediyor. Hava yağmurlu olmasına rağmen binlerce insan, binlerce araçla akın akın Mersin'de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamanın hazzını, gururunu, onurunu birlikte yaşayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanımızı karşılamak için Toroslardan geldiğini ifade eden Halil Okur adlı vatandaş, "Toroslardan indik Sayın Cumhurbaşkanımız Mersin'e gelmiş. Misafirimizi karşılayacağız, devletimizi karşılayacağız, Cumhurbaşkanımızın yanındayız" diye konuştu.

Aday ve kararlarının net olduğunu ifade eden Hasan Karayip isimli vatandaş ise, "Biz Yörükler için adayımız net, kararımız net" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın Mersin'e geldiği için mutlu olduğunu aktaranlardan Ayşe Tekin, "Hoş geldi, sağ olsun, vatanımıza hayırlı hayırlı iş, hayırlı aş versin" derken, Mahmut Sapmaz ise, "Yörükler olarak Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız" ifadelerini kullandı.