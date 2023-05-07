Başkan Erdoğan hizmete aldı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açıldı! 10 bin 81 ağaç 41 bin bitki dikildi

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN HİZMETE ALACAK: İLK ETABI AÇILIYOR! VİDEO İZLE
ŞU ANA KADAR 10 BİN 81 AĞAÇ, 41 BİN BİTKİ DİKİLDİ
Bütünüyle tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda faaliyete geçecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının yapımında sona gelindi. Bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.
Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile vatandaşların hizmetine sunuldu.