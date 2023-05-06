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    • 06.05.2023 19:05
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mersin mitinginde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Terör örgütü PKK'nın desteğiyle 14 Mayıs seçimlerine giden Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Biz Mersin'i çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta bu sevdamızı tavan yaptıracağız. Bu ne güzellik? Hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz yanındadır. Hasar tespitin ardından gereken destek verilecek. Bu alana çok geldim bu alanda çok mitinglerimiz çok oldu. Mersin'i sevmemek mümkün mü? Ne mümkün.

    Kayseri'den geliyorum. Katılım 135 bindi. Mersin'in de resmi rakamlarını aldım Hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Yalnız kendimiz değil, eşi dostu da sandığa getireceğiz. Bu varlık seçimidir.


    BİZİM MİLLETİMİZ VAR MİLLETİMİZ
    Bu seçimde ülkeyi teröristlere bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var milletimiz. Ben buradan Mersin'in komşuları Karaman'a, Niğde'ye, Kıbrıs'a da selamlarımı gönderiyorum. En kısa sürede bu şehirleri ziyaret edip haset gidereceğiz. Salı günü de Adana'da olacağız

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