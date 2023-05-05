Bay Bay Kemal gibi tefecilerden değil! Ülkenin kaynaklarından temiz 300 milyar dolar kasaya girecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "40 güne, 40 yılın işini sığdırdık" şeklinde özetlediği dev hamlelerin ekonomiye 2030 yılına kadar sağlayacağı katkı Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na damga vurdu.
Savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından teknolojiye, doğalgazdan petrole pek çok alanda son dönemde hayata geçirilen projeler cari dengeye birikimli olarak 2023- 2030 yılları arasında 289 milyar dolarlık katkı sağlayacak.
CARİ DENGE İYİLEŞECEK
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Kavcıoğlu, bu yılın geri kalanının cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacağını vurguladı.
Kavcıoğlu, "Enerji fiyatları ve altın ithalatındaki normalleşmeye ek olarak küresel talepteki toparlanmanın sürmesinin ihracat üzerindeki etkileriyle birlikte dış ticaret dengesinde yıllık bazda iyileşme bekleniyor. Turizm gelirlerinin güçlü seyri sonucunda yılın ikinci yarısında cari dengenin korunacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak, mevcut değerlendirmelerimize göre yüksek teknoloji, enerji, yer altı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte, 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimli olarak yaklaşık 289 milyar dolar katkı sağlanacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.