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    • Ekonomi
    • 05.05.2023 07:20
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    • 05.05.2023 07:20
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    Bay Bay Kemal gibi tefecilerden değil! Ülkenin kaynaklarından temiz 300 milyar dolar kasaya girecek

    14 Mayıs seçimlerine gidilirken; 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'de tefecilerden alacağı 300 milyar dolar borcu vaat olarak sundu. Paranın nasıl olarak geleceği, kesin büyüklüğü gibiler hala soru işaretleri taşıyor. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği projeler, Türkyie'nin üretimiyle temiz para ülke kaynaklarına akıyor. Hayata geçirilen TOGG ve yerli savunma sanayii ürünleri projelerinin yanında; Karadeniz gazı, petrol ve bor gibi doğal kaynakların işlenmesiyle 2030 yılına kadar Türkiye kasasına 300 milyar dolar koyacak.

    takvim.com.tr
    7 yılda 300 milyar dolar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "40 güne, 40 yılın işini sığdırdık" şeklinde özetlediği dev hamlelerin ekonomiye 2030 yılına kadar sağlayacağı katkı Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na damga vurdu.

    Savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından teknolojiye, doğalgazdan petrole pek çok alanda son dönemde hayata geçirilen projeler cari dengeye birikimli olarak 2023- 2030 yılları arasında 289 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

    CARİ DENGE İYİLEŞECEK
    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Kavcıoğlu, bu yılın geri kalanının cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacağını vurguladı.

    Kavcıoğlu, "Enerji fiyatları ve altın ithalatındaki normalleşmeye ek olarak küresel talepteki toparlanmanın sürmesinin ihracat üzerindeki etkileriyle birlikte dış ticaret dengesinde yıllık bazda iyileşme bekleniyor. Turizm gelirlerinin güçlü seyri sonucunda yılın ikinci yarısında cari dengenin korunacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak, mevcut değerlendirmelerimize göre yüksek teknoloji, enerji, yer altı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte, 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimli olarak yaklaşık 289 milyar dolar katkı sağlanacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.

        KALICI FİYAT İSTİKRARI
        Kavcıoğlu, Türkiye'nin şu anda 2030'a kadar 300 milyar dolara yakın cari dengeye katkı sağlayacak bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

        Kavcıoğlu, "Cari dengeyi ikinci yarıdan itibaren sağlıyoruz. Cari dengeyi sağladığımızda Türkiye kalıcı olarak fiyat istikrarını sağlamış olacak ve enflasyon tahminlerini gerçekleştirecektir. Bu yıldan itibaren de yansıma başlayacak. En önemlisi Karadeniz doğal gazının hane halkında kullanılmaya başlanması. Aynı dönemde turizm sektörünün katkısı da 60 milyar doların üzerinde olacak" dedi.

        PARA ARAMAYA GEREK YOK
        Döviz kuruyla ilgili asılsız haberlere rağmen KKM'de istikrarın devam ettiğini belirten Kavcıoğlu, "Merkez Bankası rezervleriyle güçlü, buradan kimseye ekmek çıkmaz. Şu an uygulamaya giren yatırımlarla 2030 sonuna kadar 500 milyar dolar bütçeye girecek. Hiçbir yerden para aramaya gerek yok" dedi.

            TAHMİN DEĞİŞMEDİ
            Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3, 2023 tahminini ise yüzde 8.8 seviyesinde tuttu. Banka, 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 22'den 27.9'a yükseltti. Kavcıoğlu, enflasyonun hız kestiğini, bunda kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu belirtti.

            İKİLİ KUR SİSTEMİ YOK
            Küresel ekonomideki krizlere karşın, enflasyon ve faizlerin 10 yıllardır düşük seyrettiğini ifade eden Kavcıoğlu, kamu açıkları, merkez bankası bilançolarının hızla genişlediği dönemin, salgın sonrası şokların enflasyon etkileriyle birlikte sona erdiğini söyledi.

            Kur korumalı mevduata ilişkin bir sıkıntı görmediklerini belirten Kavcıoğlu, ikili kur sisteminin olmadığının altını çizdi. Kavcıoğlu, "Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir, bu bazen açılır, bazen kapanır" diye konuştu.
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                Haberler Ekonomi Bay Bay Kemal gibi tefecilerden değil! Ülkenin kaynaklarından temiz 300 milyar dolar kasaya girecek
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