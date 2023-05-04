7'liye destek veren PKK elebaşlarının talimatı sonrası HDP'lilerden AK Parti seçmenine alçak saldırı!

AK PARTİ'YE OY VERDİĞİNİ SÖYLEYİNCE SALDIRI BAŞLADI

Yaralılardan Mustafa Kılıç, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Kahvede otururken Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı geldi. Herkesin masasını gezdi. Bizim de masamıza geldi. Tokalaşmak istedi. Ben 'bayanlarla tokalaşmıyorum' dedim. 'Tamam' dedi. Hoş karşıladı. Bizden oy istedi. Ben AK Parti'li olduğumu söyledim, o ana kadar herhangi bir şey yoktu. Sonra bir başkası geldi, ortalığı karıştırdılar. İlk arbedede üç, dört kişi saldırdılar. Polisler geldi ortalık sakindi. İkinci defa ise üç, dört arabayla 20-25 kişilik grup geldi. Bize sorgusuz saldırdılar. Bizi bu hale getirdiler."

Gelenlerin burada slogan atıp barış istediklerini belirttiğini vurgulayan Kılıç, "Ben de 'Barış isteyenler böyle mi yapar? Siz kendinizi topluma kabullendirmek istiyorsunuz. Bu şekilde mi kabullenir insanlar' dedim. Oradaki sorunları kaba kuvvetle çözmeye çalışıyorlar. Biz hangi devirdeyiz. Kaba kuvvetle şimdiye kadar ne çözülmüş ki. Darbedilen bir arkadaşımız Kürt. Ben Türk'üm. Aramızda ayrı gayrımız yok. Biz bu insanlarla 10 yıldır iç içeyiz. Birbirimizi tanıyoruz. Ama onlar içlerinde biriktirmişler biriktirmişler, seçim arifesinde geldiler gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Hepsinden de şikayetçiyim, hakkımı da savunacağım." diye konuştu.