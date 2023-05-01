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    • 01.05.2023 09:05
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    HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mahalleliden sert tepki: Polis karakoluna sığındılar

    Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi HDP’nin Kocaeli milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçim çalışmaları sırasında vatandaşlar tarafından girdikleri bir dükkandan kovuldu. Heyet, mahallenin "Sırtını PKK’ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın’, "Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" sloganları sonrası polis karakoluna sığınmak zorunda kaldı.

    takvim.com.tr
    HDP’li Gergerlioğlu polise sığındı

    Yaklaşan seçimler öncesi esnaf ziyaretinde bulunan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindeki heyet mahallelinin sert tepkisiyle karşılaştı.

    "BU MAHALLEDE KONUŞAMAZ"
    Seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında girecek HDP'nin Kocaeli Milletvekili ve adayı Ömer Faruk Gergerliğioğlu Kuruçeşme'de esnaf ziyareti yapmak istedi.

    Bu sırada Gergerlioğlu ve beraberindekileri gören mahalleli izin vermeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi. Yeşil Sol Partili heyete sert çıkan mahalleli, "Dinlemeyin teröristleri. Bu mahallede konuşamazsınız. Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın. Bu mahalleyi size bırakmayız. Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" diye bağırdı.

    "KARAKOLA SIĞINDILAR"
    Tepki gören heyet Kuruçeşme Polis Merkezi'ne sığındı. Grup uzun süre karakolun önünde beklerken, olay yerine takviye kuvvetler de çağrıldı.

    ORTAK ADAY KILIÇDAROĞLU
    Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisinin (TİP) oluşturduğu "Emek ve Özgürlük İttifakı", 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurmuştu.

        HDP'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
        "Bu tarihi seçimde Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz."

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        HDP’li Gergerlioğlu polise sığındı
        Haberler Haberler HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mahalleliden sert tepki: Polis karakoluna sığındılar
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