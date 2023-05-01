HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mahalleliden sert tepki: Polis karakoluna sığındılar

Bu sırada Gergerlioğlu ve beraberindekileri gören mahalleli izin vermeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi. Yeşil Sol Partili heyete sert çıkan mahalleli, "Dinlemeyin teröristleri. Bu mahallede konuşamazsınız. Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın. Bu mahalleyi size bırakmayız. Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" diye bağırdı.