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    • 03.05.2023 23:01
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    Selahattin Demirtaş'ın 'özgürlük' hayalleri! "Benim oyum sizedir" diyerek dilenciliğe başladı: "Bir HDP'ye bir Kemal Kılıçdaroğlu'na"

    7'li koalisyonun yıkımda odaklı kirli siyaseti perçinlenerek büyüyor. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a kendisine özgürlük vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. Sosyal medya hesabından oy pusulası paylaşan Demirtaş, "Bir oy HDP'ye bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu Adıyaman'da yaptığı konuşmada terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a selam gönderip "Selamımız ona olsun, adaletini diledik" dedi.

    takvim.com.tr
    Demirtaş da dilenciliğe başladı! Oylar Kemal’e...

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.

    CHP MİTİNGİNDE "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" BÖĞÜRTÜLERİ VE "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI
    Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı

    İmamoğlu Adıyaman'da yaptığı konuşmada terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. "Hiç endişe etmeyin" diyerek mitinge HDP flamaları ve Demirtaş'ın fotoğraflarını sallayanlara mesaj veren İmamoğlu, "Selamımız ona olsun, adaletini diledik" ifadelerini kullandı.



    Tüm bu yaşananların gölgesinde Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

    DEMİRTAŞ DA DİLENCİLİĞE BAŞLADI: BİR OY HDP'YE BİR OY KEMAL'E
    Partisi HDP gibi o da Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden oy pusulası paylaşarak "Bir oy HDP'ye bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" dedi.



        "BENİM OYUM SİZEDİR"
        Bir başka paylaşımında da kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu'na "Benim oyum sizedir" diyerek seslenen Demirtaş, "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu" şeklinde konuştu.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'özerklik' vaadi verip kucaklaşmak istediği HDPKK'nın skandalları bununla da sınırlı kalmadı...

        "DİYARBAKIR KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ OLACAK, ANAYASA SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK"
        HDPKK'nın Diyarbakır adayı Azad Barış, "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" çıkışında bulundu.

        Cezaevlerinin kapılarını açıp tüm terör tutuklularını salacaklarını açık açık beyan eden HDPKK'lı Barış, "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

        "Anayasayı sil baştan değiştireceğiz" şeklindeki çıkış, akıllara PKK elebaşı Sabri Ok'un "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" sözlerini getirdi.
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        Haberler Güncel Selahattin Demirtaş'ın 'özgürlük' hayalleri! "Benim oyum sizedir" diyerek dilenciliğe başladı: "Bir HDP'ye bir Kemal Kılıçdaroğlu'na"
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