Selahattin Demirtaş'ın 'özgürlük' hayalleri! "Benim oyum sizedir" diyerek dilenciliğe başladı: "Bir HDP'ye bir Kemal Kılıçdaroğlu'na"

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
CHP MİTİNGİNDE "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" BÖĞÜRTÜLERİ VE "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI
Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı
İmamoğlu Adıyaman'da yaptığı konuşmada terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. "Hiç endişe etmeyin" diyerek mitinge HDP flamaları ve Demirtaş'ın fotoğraflarını sallayanlara mesaj veren İmamoğlu, "Selamımız ona olsun, adaletini diledik" ifadelerini kullandı.
Tüm bu yaşananların gölgesinde Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
DEMİRTAŞ DA DİLENCİLİĞE BAŞLADI: BİR OY HDP'YE BİR OY KEMAL'E
Partisi HDP gibi o da Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden oy pusulası paylaşarak "Bir oy HDP'ye bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" dedi.