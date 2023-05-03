Al sana 'sosyal' komedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiki düştü: Erdoğan kıskançlığı kural ihlal ettirdi

7'li koalisyonun, Kandil'in övgülerine mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir fiyasko ile gündemde.



Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından akşam saatlerinde 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafında değişikliğe gitti.