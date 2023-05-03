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    • 03.05.2023 23:37
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    Al sana 'sosyal' komedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiki düştü: Erdoğan kıskançlığı kural ihlal ettirdi

    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından bugün 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafını değiştirerek Twitter kurallarını ihlal etti. Bu gelişme sonrası CHP lideri resmi sosyal medya hesabındaki mavi tikini geçici süreliğine kaybetti. Bu durum sonrası sosyal medyada "Erdoğan kışkançlığı mavi tikten etti" yorumları yapıldı.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun tiki düştü

    7'li koalisyonun, Kandil'in övgülerine mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir fiyasko ile gündemde.

    Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından akşam saatlerinde 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafında değişikliğe gitti.


    Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı profil resmi değişikliği

    ERDOĞAN KISKANÇLIĞI KURAL İHLAL ETTİRDİ: KILIÇDAROĞLU MAVİ TİKİNİ KAYBETTİ
    Kılıçdaroğlu'nun Twitter kurallarını ihlal eden bu güncellemesi hesabının mavi tikinin geçici süreliğine iptaline yol açtı.


    Profil resmi değişikliği sonrası Kılıçdaroğlu, eski fotoğrafına dönerek kural ihlali yaptı



    BAŞKAN ERDOĞAN'IN BEĞENİ REKORU KIRAN PROFİL RESMİ
    Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda pilot montu ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı yapmış, söz konusu fotoğraflar büyük beğeni kazanmıştı.

    Erdoğan paylaşımına "#YeniProfilResmi" notunu da düşmüştü.
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    Emlak Konut
    Haberler Güncel Al sana 'sosyal' komedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiki düştü: Erdoğan kıskançlığı kural ihlal ettirdi
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