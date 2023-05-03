Al sana 'sosyal' komedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiki düştü: Erdoğan kıskançlığı kural ihlal ettirdi

7'li koalisyonun, Kandil'in övgülerine mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir fiyasko ile gündemde.
Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından akşam saatlerinde 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafında değişikliğe gitti.
Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı profil resmi değişikliği
ERDOĞAN KISKANÇLIĞI KURAL İHLAL ETTİRDİ: KILIÇDAROĞLU MAVİ TİKİNİ KAYBETTİ
Kılıçdaroğlu'nun Twitter kurallarını ihlal eden bu güncellemesi hesabının mavi tikinin geçici süreliğine iptaline yol açtı.
Profil resmi değişikliği sonrası Kılıçdaroğlu, eski fotoğrafına dönerek kural ihlali yaptı
BAŞKAN ERDOĞAN'IN BEĞENİ REKORU KIRAN PROFİL RESMİ
Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda pilot montu ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı yapmış, söz konusu fotoğraflar büyük beğeni kazanmıştı.
Erdoğan paylaşımına "#YeniProfilResmi" notunu da düşmüştü.