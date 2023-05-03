CHP'de yaprak dökümü: Bir grup üye MHP'ye katıldı! | "CHP’nin HDP ile aynı çizgide durması beni ve arkadaşlarımızı rahatsız etti"

"CUMHUR İTTİFAKININ BAŞARISI İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ"

MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç ise Didim'de MHP'ye olan güvenin her geçen gün arttığını ve partilerine olan teveccühün giderek hızlandığını ifade ederek, "14 Mayıs seçimlerinde Cumhur ittifakının başarısı için durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlamak ve partimiz MHP'nin Meclis'te en güçlü şekilde temsiliyeti için var gücümüzle alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan MHP'ye yeni katılan isimlere rozetlerini takan MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, daha sonra AK Parti'nin seçim ofisine de ziyaret etti.