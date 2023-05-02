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    • 03.05.2023 05:22
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    • 03.05.2023 05:27
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    1453’ten 14 Mayıs 2023’e… 7’li koalisyonun içerisinde bulunduğu ihanete tarihsel perspektif! Türkiye ya şahlanacak ya da parçalanacak

    Takvim.com.tr, Türkiye’yi bölmeyi amaç edinenlerle birlikte istikamet alan 7’li koalisyonun ihanetini tarihsel bir bakış açısı ve somut örneklerle ele aldı. 1453'ten günümüze "olmaz" denilen birçok şey yaşandı. Bugün de kritik bir dönüm noktasındayız. 14 Mayıs 2023'te ya “Türkiye Yüzyılı” denilecek, şahlanışın adımı atılacak ya da 7’li koalisyon anahtarları Batı’ya teslim edecek, yol yürüdükleri de ülkeyi bölecek. Kılıçdaroğlu’nun “kucaklaşalım” diyerek akladığı, “Bakanlık bile istemediler” diyerek masumlaştırdığı HDPKK ile giriştiği kirli ittifakın hizmet ettiği yegane amacın devleti parçalamak olduğu gün gibi ortada. “Cumhuriyeti değiştireceğiz! Ankara yenilecek Kürdistan özgürleşecek” söylemleri de mevcut. Peki ya siz tehlikenin farkında mısınız?

    Ya şahlanacağız ya parçalanacağız

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.



    Memlekete çağ atlatan projelerin altında imzası bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak "Doğru Zaman Doğru Adam" sloganlarıyla karşımıza çıkıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.



    Kılıçdaroğlu'nun "Halil İbrahim Sofrası" olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz eden bir birlikteliğe dönüştü, CHP,'milliyetçi' geçinen İYİ Parti, HDPKK ve FETÖ aynı noktada buluştu.



        HDPKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK İLANI: "HEDEFLERİMİZ VE ÇİZGİMİZ AYNI"
        HDPKK'lı Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor, aynı çizgide buluştuk" diyerek aday çıkarmayacaklarını ilan etti ve düzenledikleri bölücü mitinglerle Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yaptı. Bir yandan da Kandil'deki büyükbaş teröristler birbiri ardına 7'li koalisyona yol haritası çizip destek gösterilerinde bulundu.



        PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARIRIZ" TEHDİDİ
        İş öyle bir boyut kazandı ki PKK elebaşlarından Bese Hozat ve Sabri Ok "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkarırız" tehditleri savurmaya başladı.

        Kılıçdaroğlu ise "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi akladı, "HDP Bakanlık istemedi" diyerek kirli ittifakın güzellemesini yaptı.


        ŞİRİNLEŞTİRDİKLERİ HDP'NİN YEGANE AMACI TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK
        Oysa "Bakanlık bile istemedi" denilerek masumlaştırılmaya çalışan bölücülerin derdinin makam ve mevki olmadığı, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak gayesi ile yanıp tutuştukları gün gibi ortada.

        Bu durumu somut bir örnekle ele alalım…

        "CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ, ANKARA YENİLECEK KÜRDİSTAN ÖZGÜRLEŞECEK"
        Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşmak' istediği HDPKK'dan Sırrı Sakık, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

        Son olarak Kılıçdaroğlu için sandık çağrısını yineleyen PKK'lılar da açık açık "Ankara'nın yenilgisi Kürdistan'ın özgürlüğünü açacak" dedi.



        İHANETE TARİHSEL BAKIŞ AÇISI
        Bu bağlamda Takvim.com.tr, Türkiye'yi bölmeyi amaç edinenlerle birlikte istikamet alan 7'li koalisyonun ihanetini tarihsel bir bakış açısı ve somut örneklerle ele aldı.



            1453: İSTANBUL'UN FETHİ, BİZANS'I YIKILIŞI
            Peygamber efendimiz asırlar öncesi, "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifini buyurmuş, İstanbul'un İslam'la şerefleneceğini söylemişti.

            O dönem en şaşaalı günlerini yaşayan Bizans topraklarında yaşayanlar belki de bu duruma ihtimal bile vermemişti.



            Asırlar sonra 21'inde bir cengaver, Türk milletinin büyük atası ve övünç kaynağı olan Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethetti. Doğu Roma İmparatorluğu'nu tarihin tozlu sayfalarına gömdü, Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. Günümüzde Yunan'a ve diğer Haçlı zihniyetine unutulmaz bir kuyruk acısı bıraktı.



            1550'LİLER: GÖRKEMLİ YILLARINDA OSMANLI'NIN YIKILACAĞINA İHTİMAL VERİLİR MİYDİ?
            1550'li yıllarda, Kanuni Sultan Süleyman döneminde en görkemli yıllarını yaşayan, fetihlerden fetihlere koşan Osmanlı sancağı altında yaşayan tebaaya "Gün gelecek, Osmanlı devri bitecek. Bugünkü topraklarımızın bir kısmı elden çıkacak" dense inanırlar mıydı?

            Birçoğu ihtimal bile vermezdi.

            Geride bıraktığımız yüzyıla gidelim...




                ATATÜRK CHP'NİN BÖLÜCÜLER YOL YÜRÜMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİR MİYDİ?
                Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk gün gelecek partisinin (CHP) Türkiye karşıtı oluşumlar ve bölücülerle yol yürüyeceğine ihtimal verir miydi? Ve yahut böyle bir duruma müsamaha gösterir miydi? Kendi kurduğu partide kendi isminden rahatsız olan isimlerin yuvalanacağını, kendisine 'Dersim katliamcısı' deneceğini bilebilir miydi?



                9 Eylül 1923 CHP'siyle ilgili ihtimal dahilinde olmayan şeyler, Kılıçdaroğlu liderliğindeki 2023 CHP'sinde somut bir şekilde oluyor, Atatürk'ün ilkeleri ve Cumhuriyet ayaklar altına alınıyor.

                EDİTÖR NOTU: Tarihte bu örnekler gibi birçok kırılma noktası mevcut. Tam da bu noktada 2023 seçimlerinin kritik önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Ya "Türkiye Yüzyılı" denilecek, şahlanışın adımı atılacak ya da 7'li koalisyon anahtarları Batı'ya teslim edecek, yol yürüdükleri de ülkeyi bölecek. "Olmaz" deninler olduğu için, ihtimal verilmeyenler yaşandığı için bugün birçok olay tarihte yer tutuyor.



                TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?
                Kılıçdaroğlu'nun "kucaklaşalım" diyerek akladığı, "Bakanlık bile istemediler" diyerek masumlaştırdığı HDPKK ile giriştiği kirli ittifakın hizmet ettiği amacın sadece ve sadece devleti parçalamak olduğu gün gibi ortada.

                Peki ya siz tehlikenin farkında mısınız?

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                Haberler Güncel 1453’ten 14 Mayıs 2023’e… 7’li koalisyonun içerisinde bulunduğu ihanete tarihsel perspektif! Türkiye ya şahlanacak ya da parçalanacak
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