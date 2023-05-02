1453’ten 14 Mayıs 2023’e… 7’li koalisyonun içerisinde bulunduğu ihanete tarihsel perspektif! Türkiye ya şahlanacak ya da parçalanacak





PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARIRIZ" TEHDİDİ

İş öyle bir boyut kazandı ki PKK elebaşlarından Bese Hozat ve Sabri Ok "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkarırız" tehditleri savurmaya başladı.



Kılıçdaroğlu ise "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi akladı, "HDP Bakanlık istemedi" diyerek kirli ittifakın güzellemesini yaptı.



ŞİRİNLEŞTİRDİKLERİ HDP'NİN YEGANE AMACI TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK

Oysa "Bakanlık bile istemedi" denilerek masumlaştırılmaya çalışan bölücülerin derdinin makam ve mevki olmadığı, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak gayesi ile yanıp tutuştukları gün gibi ortada.



Bu durumu somut bir örnekle ele alalım…

"CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ, ANKARA YENİLECEK KÜRDİSTAN ÖZGÜRLEŞECEK"

Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşmak' istediği HDPKK'dan Sırrı Sakık, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.



Son olarak Kılıçdaroğlu için sandık çağrısını yineleyen PKK'lılar da açık açık "Ankara'nın yenilgisi Kürdistan'ın özgürlüğünü açacak" dedi.