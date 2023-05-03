14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy patlaması

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor. AK Parti, hem yurtdışı oy kullanımı hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gidecek oylarda büyük bir patlama yaşanıp iki katına çıkmasını bekliyor.
AK PARTİ AYLARDIR ÇALIŞIYOR
Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmaya başlamasından bu yana geçen süre içinde AK Parti, her zaman açık ara önde seçimleri tamamladı. 14 Mayıs seçimleri için aylar öncesinden başlatılan çalışmalarda AK Partili milletvekilleri, Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı ülkelerde sürekli sahada yer aldı.