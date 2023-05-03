Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2023 07:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2023 07:24
    ABONE OL

    14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy patlaması

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında devam eden oy verme işleminde oy kullanmaya giden seçmen seyısı 697 bini buldu. AK Parti kurmayları bu seçimde oranın daha yükselmesini beklediklerine dikkat çekerek, "Artışın önemli bir bölümünün bizim sandığa götürdüğümüz seçmenden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle büyük farkla yurt dışı sandıklardan Erdoğan çıkacaktır" diye konuştu.

    14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy patlaması

    14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor. AK Parti, hem yurtdışı oy kullanımı hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gidecek oylarda büyük bir patlama yaşanıp iki katına çıkmasını bekliyor.

    AK PARTİ AYLARDIR ÇALIŞIYOR
    Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmaya başlamasından bu yana geçen süre içinde AK Parti, her zaman açık ara önde seçimleri tamamladı. 14 Mayıs seçimleri için aylar öncesinden başlatılan çalışmalarda AK Partili milletvekilleri, Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı ülkelerde sürekli sahada yer aldı.

    İKİ KATI KATILIM
    AK Parti'nin bu çabaları sandıklara da yansıdı. Yurt dışı seçmenlerde oy kullanma rekorları kırıldı. 2018 seçimlerinde ilk 5 günde yaklaşık 350 bin kişi oy kullanırken, 14 Mayıs için sandığa giden seçmen 697 bini buldu.

        AÇIK ARA
        Başkan Erdoğan, 2018 seçimlerinde yurtdışı oyların yüzde 60'a yakın bölümünü almıştı. AK Parti kurmayları bu seçimde oranın daha yükselmesini beklediklerine dikkat çekerek, "Artışın önemli bir bölümünün bizim sandığa götürdüğümüz seçmenden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle büyük farkla yurt dışı sandıklardan Erdoğan çıkacaktır" diye konuştu.

        AK Parti, yurt dışı oyların cumhurbaşkanlığı seçimine etkileri ile ilgili bir simülasyon çalışması yaptı. Bu kapsamda yurtdışı oylar Başkan Erdoğan'ın oyları içinde binde 6'lık bir fark yaratacak. Sabah'ta yer alan habere göre, 2018 seçimlerinde ise bu oran binde 3 idi. Sandığa gidiş ve anketlerden bunun da iki katına ulaşacağı sonucuna varıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kalyon enerji
        Haberler Güncel 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy patlaması
            loading
            SON DAKİKA