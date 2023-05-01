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    • 01.05.2023 17:07
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    Gaziantep'te Memleket Partili ve CHP'li 2 grup birbirine girdi!

    Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koymasının ardından CHP'liler tarafından hedef tahtasına koyulmuştu. CHP ve Memleket Partisi arasındaki gerilim tabana da sıçradı. Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamaları sonrası Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında çıkan tartışma, tekmeli-tokatlı kavgaya dönüştü.

    Memleket Partili ve CHP’li 2 grup birbirine girdi!

    Kentte polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kırkayak Parkı'nda önlemler aldı. Sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi.

    BAYRAK KAVGASINA TUTUŞTULAR
    Üst aramasının ardından alana giren işçiler, sloganlar atarak halay çekti.

    Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri, işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti. Kutlamaların sonunda Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışma çıktı.

        BİRBİRLERİNE GİRDİLER
        Tartışma, kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Gerginlik, görevli polislerin araya girmesiyle sonlandırılırken o anlar anbean fotoğraflandı.

        İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA CIA TEPKİSİ
        7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nı CIA'ya çalışan ABD'li bir şirkete peşkeş çekmek için seçim vaadinde bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve cumhurbaşkanı adayı Muharrrem İnce'de "Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
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