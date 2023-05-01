İstanbul'da Başkan Erdoğan liderliğinde Yüzyılın Mitingi! Atatürk Havalimanı'nı ABD'ye peşkeş çekme hayali kuran 7'liye tarihi meydan okuma

Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan seçimlere artık sayılı günler kaldı.
"Türkiye Yüzyılı" düsturuyla hareket eden, "Doğru Zaman Doğru Adam" sloganıyla milli iradenin karşısına çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halkla kucaklaşmaya devam ediyor.
29 Nisan 2023'te Gündoğdu Meydanı'nda yapılan Büyük İzmir Mitingi ve ardından 30 Nisan'da Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Büyük Ankara Mitingi ile milyonlara hitap eden Erdoğan, hem Türkiye'ye hem de dünyaya mesaj verdi.
SIRA İSTANBUL'DAKİ YÜZYILIN MİTİNGİ'NDE
AK Parti şimdi de İstanbul'da 'Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor. İstanbul Teşkilatı, her seçimde olduğu gibi yine milyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturacak.
Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak. Yüzyılın Mitingi için tarihi katılım beklendiğinden, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacak.
Fotoğrafta: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te vatandaşları çiçeklerle selamlayan Başkan Erdoğan
TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ARİFESİNDE TARİHİ HAZIRLIK! SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
AK Parti İstanbul Teşkilatı, tarihi miting öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışılıyor.
Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi"nde tarihi fotoğraf için AK Parti İstanbul Teşkilatı adeta seferberlik ilan etti.
2023 seçimleri için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı; 'Yüz Yüze 100 Gün', 'İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve ilçelerde adeta mitinge dönüşen toplu açılış törenleri gibi başarılı saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedefliyor.