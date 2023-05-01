İstanbul'da Başkan Erdoğan liderliğinde Yüzyılın Mitingi! Atatürk Havalimanı'nı ABD'ye peşkeş çekme hayali kuran 7'liye tarihi meydan okuma

29 Nisan 2023'te Gündoğdu Meydanı'nda yapılan Büyük İzmir Mitingi ve ardından 30 Nisan'da Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Büyük Ankara Mitingi ile milyonlara hitap eden Erdoğan, hem Türkiye'ye hem de dünyaya mesaj verdi.



SIRA İSTANBUL'DAKİ YÜZYILIN MİTİNGİ'NDE

AK Parti şimdi de İstanbul'da 'Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor. İstanbul Teşkilatı, her seçimde olduğu gibi yine milyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturacak.



Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak. Yüzyılın Mitingi için tarihi katılım beklendiğinden, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacak.