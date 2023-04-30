Son dakika: Muharrem İnce'den CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek

"Bunları yayınlıyorlar her gün ama benim eski arkadaşlarım bu sahte belgelere sahip çıkıyorlar bu kadar organize bir kötülük Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasetçi görmedi ama ben yola çıkarken biliyordum yola çıkarken bana iftira atacaklarını, yalan söyleyeceklerini, sahte belge düzenleyeceklerini bunların hepsini biliyordum. Biz bir sürü sahtekar ve terör destekçisi ile mücadele veriyoruz" dedi.