Son dakika: Muharrem İnce'den CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçeleri gezdi. İnce, vatandaşlara seslenirken 7'li koalisyonu ve CHP'yi hedef aldı.
Kendisine iftira atıldığını söyleyen Muharrem İnce, "İftiraların ardı arkası kesilmiyor. Jeepler, milyon dolarlar, trilyonlar Muharrem İnce'ye verilmiş bunları kim yapıyor FETÖ'cüler yapıyor. FETÖ'cülük demek sahtekarlık demek, FETÖ'cülük demek sahte dekont demek, FETÖ'cülük demek meclisi bombalamak demektir. FETÖ'cülük demek ihanet etmektir.
"Bunları yayınlıyorlar her gün ama benim eski arkadaşlarım bu sahte belgelere sahip çıkıyorlar bu kadar organize bir kötülük Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasetçi görmedi ama ben yola çıkarken biliyordum yola çıkarken bana iftira atacaklarını, yalan söyleyeceklerini, sahte belge düzenleyeceklerini bunların hepsini biliyordum. Biz bir sürü sahtekar ve terör destekçisi ile mücadele veriyoruz" dedi.