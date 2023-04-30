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    • 30.04.2023 20:49
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    Son dakika: Muharrem İnce'den CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek

    Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP listelerine tepki göstererek, " "İlk 4 sıra CHP'li. Diğerleri Devalı, Gelecekli, Saadetli. Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde" dedi. Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını düşüreceği için özellikle CHP kanadından hedef tahtasına konulan İnce, "Gizli hesaplar, sinsi planlar, bel altı vuruşlar, kahpelikler, kumpaslar, kasetler hep bunların işidir. Siyaseti kafalarına göre şekillendirip ondan sonra dışarıdaki efendilerine memleketi peşkeş çekmek tek dertleridir” ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İnce’den bomba: Dertleri memleketi peşkeş çekmek

    14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçeleri gezdi. İnce, vatandaşlara seslenirken 7'li koalisyonu ve CHP'yi hedef aldı.

    Kendisine iftira atıldığını söyleyen Muharrem İnce, "İftiraların ardı arkası kesilmiyor. Jeepler, milyon dolarlar, trilyonlar Muharrem İnce'ye verilmiş bunları kim yapıyor FETÖ'cüler yapıyor. FETÖ'cülük demek sahtekarlık demek, FETÖ'cülük demek sahte dekont demek, FETÖ'cülük demek meclisi bombalamak demektir. FETÖ'cülük demek ihanet etmektir.

    "Bunları yayınlıyorlar her gün ama benim eski arkadaşlarım bu sahte belgelere sahip çıkıyorlar bu kadar organize bir kötülük Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasetçi görmedi ama ben yola çıkarken biliyordum yola çıkarken bana iftira atacaklarını, yalan söyleyeceklerini, sahte belge düzenleyeceklerini bunların hepsini biliyordum. Biz bir sürü sahtekar ve terör destekçisi ile mücadele veriyoruz" dedi.

        "PAZARTESİ GÜNÜ CHP'Yİ TERK EDECEKLER"
        Konuşmasına devam eden İnce, "İlk 4 sıra CHP'li. Diğerleri Devalı, Gelecekli, Saadetli. Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Hepsi var her çeşidi. Siz oy vereceksiniz onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Ben memleket partisini kurmasaydım CHP üyesi olsaydım, Çankaya'da oturuyorum. Dördüncü sırada Sadullah Ergin var. Ben Sadullah Ergin'e oy vermem. Pazarlık hiç bitmez. Milletvekili listelerini verdi. Sırada Bakanlık var sırada ihaleler var. Ver Allah ver." diye konuştu.

        "TEK DERTLERİ MEMLEKETİ PEŞKEŞ ÇEKMEK"
        Öte yandan sosyal medya hesabından da açıklama yapan İnce, "Sahte belgelerle, sahte delillerle ordumuza kumpas kuran odaklar, şimdi aynısını bize yapıyor. Gizli hesaplar, sinsi planlar, bel altı vuruşlar, kahpelikler, kumpaslar, kasetler hep bunların işidir. Siyaseti kafalarına göre şekillendirip ondan sonra dışarıdaki efendilerine memleketi peşkeş çekmek tek dertleridir" dedi.

        "İHA VE SİHA'LARA ÇOMAK SOKUYOR"

        Kılıçdaroğlu'nun yerli savunma sanayiisinin önemli bir projesi olan İHA ve SİHA'lara çomak soktuğunu söyleyen İnce, CHP'ye oy veren vatandaşlara da seslenmişti. "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday olduğunu hatırlatan İnce, "Sizin oylarınızla seçilecekler. Eliniz titremeyecek mi sizin?" diye konuşmuştu.
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        Haberler Güncel Son dakika: Muharrem İnce'den CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek
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