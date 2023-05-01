Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “An itibariyle Sudan’dan tahliye operasyonları tamamlandı”

"Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik. Bizden yardım isteyen herkese Sudan'da da yardım elimizi uzattık. Yabancı ülkelerin vatandaşlarını İstanbul'dan ülkelerine gönderdik. Destekleri için Sudan'a, Suudi Arabistan'a, Etiyopya'ya ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Sudan Nyala'da bir hastanemiz vardı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan arkadaşlarımız da zor şartlar altında görevlerini sürdürdüler. Aileleri panikledi ama onlara orada bir tehlikenin olmadığını söyledik. Personel değişimi konusunda Sağlık Bakanlığıyla çalışıyoruz. Yeni personeli götürüp oradaki personeli de Türkiye'ye getireceğiz. Biz böyle büyük bir devletiz. Vatandaşımızın her zaman yanındayız."