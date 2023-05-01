Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “An itibariyle Sudan’dan tahliye operasyonları tamamlandı”

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Dr. Gönül Peçen-Dr. Ahmet Peçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Ambulans Helikopter İniş alanı açılış töreninde, sağlık alanında devlet, millet el birliğiyle tüm ihtiyaçları karşıladıklarını belirtti.
Türkiye'nin büyüdüğünü ve bu nedenle ihtiyaçlarının arttığını söyleyen Çavuşoğlu, ihtiyaçları önceden öngörüp tedbirleri almaları gerektiğini kaydetti.
Vatandaşlara 8 binden fazla ilacı ücretsiz verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Kanser tedavisi dahil birçok tedaviye özel hastanelerde de olsa ilave ücret ödenmiyor. Vatandaşlarımızın hastaneye erken ulaşması da çok önemli." dedi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşları bulundukları ülkelerde istedikleri tedaviyi göremedikleri zaman uçak ambulans ile Türkiye'ye getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Vatandaşını gerçek anlamda yalnız bırakmayan devlet büyük ve sosyal devlet olur. Sudan'da karmaşa oldu. Oradaki vatandaşlarımızı burnu kanamadan ülkemize getirmek için bakanlıktaki arkadaşlarımız, Sudan Büyükelçiliğimiz, Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı seferber oldu. Vatandaşlarımızı getirdik. Kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan vatandaşımız da vardı. Ambulanslar havalimanında bekliyordu. İlk tedavilerinde ciddi bir durumun olmadığını hekimlerimizden öğrendik."