CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Aliyev'i topa tuttu: "Büyük Putin Türkiye'ye gelmeyince küçük Putin geldi"

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan çok sayıda kuruluşun birleşmesiyle, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, bugün son buluyor.
6 gün boyunca toplam 2 milyona yakın vatandaşa ev sahipliği yapan TEKNOFEST, yerli ve milliliğe karşı duran kesimler tarafından hedef alındı.
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı öfke kustu.
CHP YANDAŞI NEVŞİN MENGÜ ALİYEV'E KİN KUSTU I VİDEO İZLE
Aliyev'in bir "diktatör" olduğunu iddia eden Mengü, "Büyük Putin Türkiye'ye gelmeyince, küçük Putin geldi. Arkadaşlar Aliyev bir diktatör, Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu." dedi.