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    • 01.05.2023 19:41
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    • 01.05.2023 19:41
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    AK Parti seçim aracına saldıran şahsa polisten müdahale!

    Eskişehir'de Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, cadde üzerinde bulunan giydirilmiş AK Parti seçim minibüsüne saldırdı. Çevreden geçen vatandaşların uyarısı üzerine küfürler etmeye başlayan şahsa, polis ekipleri müdahale etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AK Parti seçim aracına saldıran şahıs gözaltında!

    Eskişehir'de AK Parti seçim aracına saldıran bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Odunpazarı ilçesi 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, cadde üzerinde bulunan giydirilmiş AK Parti seçim minibüsüne saldırdı.

    POLİS GÖZALTINA ALDI
    Çevreden geçen vatandaşların uyarısı üzerine küfürler etmeye başlayan şahsa, polis ekipleri müdahale etti. Kendisine müdahale ederek sakinleştirmeye çalışan polislere de küfür ve tehditler savuran şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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    Haberler Güncel AK Parti seçim aracına saldıran şahsa polisten müdahale!
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