Milli Muharip Uçak Kaan'ın pilotu konuştu: "Hedefimiz yeni nesil uçağımızın 2023 sonunda veya 2024 başında uçmasını sağlamak"

Türkiye, savunma sanayiinde adeta şaha kalktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli savaş uçağının adının "Kaan" olduğunu açıkladı.
Program sırasında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Milli Muharip uçağın isim babasının Devlet Bahçeli olduğu belirtti.Başkan Erdoğan açıklamalarının ardından ise, Milli Muharip Uçak: Kaan'ın test pilotu Gökhan Bayramlı'yı onur plaketi ile ödüllendirdi.
Yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak: Kaan'ın pilotu Gökhan Bayramlı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bayramlı, yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçağı Kaan'ın dosta güven düşmana korku salacağını belirtti. Bayramlı'nın açıklamaları şöyle...