Milli Muharip Uçak Kaan'ın pilotu konuştu: "Hedefimiz yeni nesil uçağımızın 2023 sonunda veya 2024 başında uçmasını sağlamak"

KENDİ UÇAĞIMIZDA OLMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU

Bayramlı, "Birçok uçak tipinde uçmuş bir pilot olarak kendi uçağımızda olmak bambaşka bir duygu. Bu süreçte teknisyenlerimiz ve mühendislerimiz ile beraber her aşamasında hesaplarını ve kitaplarını beraber yaptığımız için, ayrı bir gurur ve ayrı bir güven veriyor.