Karadeniz gazı karaya çıktı! Akıllara hazımsızlık yaşayan CHP yandaşları geldi... Fatih Portakal, Barış Yarkadaş, Özgür Demirtaş, Nevşin Mengü...
Karadeniz doğalgazı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filyos'ta gerçekleştirilen törenle devreye alındı. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık ateşinin yakıldığı törende Başkan Erdoğan vatandaşlara 2 de müjde verdi. Türkiye büyük bir sevinç yaşarken CHP'li Barış Yarkadaş ve CHP yandaşı Fatih Portakal gaz keşfini ve müjdeleri küçümsedi. Öte yandan keşfin yaşandığı dönemde bu başarıyı dalga konusu yapanlar da akıllara geldi. Kimdi onlar? Hatırlatalım...
Türkiye bugün enejide bağımsızlık ateşini yaktı. Filyos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir törenle Karadeniz doğalgazı devreye alındı.
VATANDAŞLARA 2 MÜJDE BİRDEN
Başkan Erdoğan törende, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" müjdesini verdi.
SEVİNENLER GİBİ ÜZÜLENLER DE VAR!
Devreye alma töreninde 85 milyonu sevindirirken, millete gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Siyasi ikballerini insanlarımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz." diye konuştu.
BAY BAY KEMALİ VE ARKADAŞLARINI ÜZÜYORUZ
Senelerce Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri de üzdüklerine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar.' iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. 'Ortada gaz maz yok.' diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize 'Yapamazsınız.' diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler, devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum."
Karadeniz doğal gazının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kanal tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarda önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm Yönetim Kurulu başkan ve ekibine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum." dedi.
CHP YANDAŞLARI HAZIMSIZLIK YAŞADI
Türkiye büyük bir sevinç yaşarken CHP'li Barış Yarkadaş ve CHP yandaşı Fatih Portakal gaz keşfini ve müjdeleri küçümsedi.
FATH PORTAKAL'IN ZORUNA GİTTİ
Portakal, "Az kaldi. Sırada, "bir ay kiraları devlet karşılıyor" vaadini duyacağımızı düşünüyorum. Ha gayret!" şeklinde hazımsızlık içeren bir paylaşım yaptı.