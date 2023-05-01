Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki yeni profil fotoğrafına beğeni yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır kullandığı Twitter profil resmini, bugün Milli Muharip Uçak'a KAAN isminin verildiği İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır kullandığı Twitter profil resmini, bugün Milli Muharip Uçak'a KAAN isminin verildiği İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi.
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/dAAkVhp7x7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2023
BEĞENİ YAĞDI
Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarının profil resmini TEKNOFEST'te çekilen bir fotoğraf ile değiştirdi. "YeniProfilResmi" hastagı ile paylaşılan fotoğraf dakikalar içinde milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı.