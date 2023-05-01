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    • 02.05.2023 04:47
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki yeni profil fotoğrafına beğeni yağdı

    Başkan Erdoğan sosyal medya hesabındaki profil resmini Milli Muharip Uçak'a KAAN isminin verildiği İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi. "YeniProfilResmi" hastagı ile paylaşılan fotoğraf dakikalar içinde milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı.

    Başkan Erdoğan’ın yeni profil resmine beğeni yağdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır kullandığı Twitter profil resmini, bugün Milli Muharip Uçak'a KAAN isminin verildiği İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi.



    Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST, 4 günde 2,5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır kullandığı Twitter profil resmini, bugün Milli Muharip Uçak'a KAAN isminin verildiği İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi.



    BEĞENİ YAĞDI
    Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarının profil resmini TEKNOFEST'te çekilen bir fotoğraf ile değiştirdi. "YeniProfilResmi" hastagı ile paylaşılan fotoğraf dakikalar içinde milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı.

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