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    • 01.05.2023 14:27
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    • 01.05.2023 14:45
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "yerli savunma sanayii" paylaşımı: Nuri Killigil'in hikayesi yüreklere dokundu

    Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde Bayraktar SİHA, ANKA, TCG Anadolu, Hürjet ve Milli Muharebe Uçağı gibi ürünleriyle hem kendi gücünü kanıtlıyor, hem de sahada muharebe anlayışını kökünden değiştiriyor. Ancak savunma sanayii, geçmiş zamanlarda olduğu gibi engel ve saldırılara maruz kalıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti öncülüğünde bu engelleri aşarak, başarıya ulaşan savunma alanında yüzde 80 millileşmeye ulaşıldı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Paylaşımda Killigil'in yaşadığı engellemeler vurgulanarak, bugün elde edilen başarıların önemi vurgulandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan yerli savunma paylaşımı

    Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdıklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gurur hepimizin" dedi.

    20 YIL SÜREN BAŞARI
    Türkiye'nin geleceğini oylayacağı seçime 13 gün kaldı. Başkan Erdoğan, geride bıraktığı 20 yıllık süreçte Türk savunma sanayisine iktidarının kattıklarını paylaştı.

    Duygusal bir reklam filmiyle yerliliğe dikkat çekildi, Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleri anlatıldı.

    TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ İLK SİLAHI
    "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı paylaşım, büyük beğeni topladı.

        Geçmişin izlerini taşıyan yaklaşık 3 dakikalık film, hikayesiyle yüreklere dokundu.

        "DÜNYANIN EN İYİ 20 TABANCASINDAN BİRİ"
        Türkiye'nin yerli ve milli ilk silahı olan "Killigil"in üretimi, fabrika aşaması ve sonrasında gerçeğe dönüşen hayallerinin hikayesi anlatıldı.

        Hikayede şu detaylarla canlandırıldı:
        Çocuktum, heyecandan uyuyamaz erkenden Nuri Paşa'nın fabrikasına giderdim. Dedemin silah arkadaşıydı, büyük müteşebbisti. En büyük arzusu bu ülkenin kendi silahını üretmesiydi, üretti de… benim en büyük hayalim de, vatanı onun ürettiği silahlarla müdafaa etmekti. O gün coşkuyla kendi tasarlayıp ürettiği Killigil tabancasını anlattı bana. Dünyanın en iyi 20 tabancasından biridir hala.

            "O KADAR GURURLUYDUM Kİ..."
            Ertesi hafta Nuri Paşa, fabrikaya gelmedi. Atina'da zehirlediklerini duydum. Vazgeçmedi, tehditlere, teşebbüslere rağmen yine geldi. O fabrikada ürettiği top mermilerini, el bombalarını, tüfekleri dinledim ondan. O kadar gururluydum ki; artık bu memleket her şeyini kendi üretiyordu. Ta ki o güne dek…

            "BELKİ 50 YIL KAYBETTİK AMA BUGÜNLERE GELDİK"
            Nuri Paşa, o gün (Haliç 1949) uluslararası bir komploya kurban gitti. Fabrikayı havaya uçurdular. Bu memleketin geleceğini, Nuri Killigil'in bedeninden geriye kalanlarla birlikte küçücük bir tabuta sığdırdılar. O tabut bizim neslimizin hayallerinin de mezarı oldu. Belki 50 yıl kaybettik ama bugünlere geldik.

            "BU ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİK"
            Unutmadık, ne Sütlüce'yi ne de kahramanları… Hayallerinden vazgeçmeyenlerle birlikte bu ülkenin kaderini değiştirdik. Savunma sanayisindeki millileşme oranımızı 20 yılda yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık. Bu gurur hepimizin… Yüzyıllık hayaller, asırlık projeler…
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