Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "yerli savunma sanayii" paylaşımı: Nuri Killigil'in hikayesi yüreklere dokundu

Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdıklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gurur hepimizin" dedi.
20 YIL SÜREN BAŞARI
Türkiye'nin geleceğini oylayacağı seçime 13 gün kaldı. Başkan Erdoğan, geride bıraktığı 20 yıllık süreçte Türk savunma sanayisine iktidarının kattıklarını paylaştı.
Duygusal bir reklam filmiyle yerliliğe dikkat çekildi, Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleri anlatıldı.
TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ İLK SİLAHI
"Biz Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı paylaşım, büyük beğeni topladı.