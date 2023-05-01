Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "yerli savunma sanayii" paylaşımı: Nuri Killigil'in hikayesi yüreklere dokundu

"O KADAR GURURLUYDUM Kİ..."

Ertesi hafta Nuri Paşa, fabrikaya gelmedi. Atina'da zehirlediklerini duydum. Vazgeçmedi, tehditlere, teşebbüslere rağmen yine geldi. O fabrikada ürettiği top mermilerini, el bombalarını, tüfekleri dinledim ondan. O kadar gururluydum ki; artık bu memleket her şeyini kendi üretiyordu. Ta ki o güne dek…