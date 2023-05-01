Vatandaştan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a kentsel dönüşüm isyanı: CHP'li zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a

"BİZE 'BİZ BURAYI KAZANALIM İKİNCİ YILDA EVİNİZDESİNİZ' DEDİLER"

Kameralara açıklamalarda bulunan ve CHP'li belediyenin Kartal'da kentsel dönüşüme nasıl engel olduğunu anlatan kadın şu ifadeleri kullandı:

Buraya Bakanlık depremden önce 8 kat verdi. Artık Kartal ilçe belediyesinden alıp, Çevre Bakanlığı kendimiz yapacağız diye bize bir afiş asıldı. Kartal Belediyesi de 'Bizi 8 kat kurtarmıyor, 12 kat olsun' diye itiraz etti. Buna itiraz edelim diye buradan otobüslere toplanıp, Çevre Bakanlığına insanlar götürüldü.